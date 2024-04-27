健康台灣論壇10建言 賴清德：每年4/27見面檢視成果

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）健康台灣論壇最終場今天舉行，會中提出10大建言和1倡議，總統當選人賴清德回應時，當場與台下與會者相約，以後每年4月27日都來見面，以檢視執行成果，獲得一片掌聲。

賴清德選後啟動國家希望工程議題論壇「健康台灣」，截至4月14日，已辦完北中南東共5場分區論壇。

最終場全國論壇今天下午在台北榮民總醫院舉辦，歷經逾3個小時交流，「健康台灣」論壇召集人、前成大醫院院長陳志鴻最後提出10大建言和1倡議，並強調整合是關鍵，包括跨部會整合、與民間整合，且要以實證醫學為標竿，大原則就是建立有效率的平台及行動。

賴清德回應時談到自己坐在台下，很感激也很感動大家花這麼多心思提出報告，為了能夠確實執行大家辛苦討論出來的結論，所以他有一個想法，「以後每年的這天大家都來見上一面」，檢視確認執行成果。

賴清德細數今天出席的成員，包括衛福部前部長陳時中、現任健保署長石崇良、過去的立院衛環委員會召委林靜儀等，還有民進黨立委王正旭也在場，都是為了確保健康台灣的目標能切實執行。

有關10大建言，陳志鴻指出，分別為解決兒科等人才斷層問題、持續精進兒少心理支持政策、從小培養國人注重營養和養成愛好運動的習慣、全民慢性腎臟病加三高的篩檢年齡由40歲降至30歲、全面提高重要癌病的篩檢率。

另外還有在於健保總額之外設立「百億癌症新藥基金」、透過多元財務管道增加健保總額、加速智慧醫療和健康照護的結合、政府要以「尊重專業」的立場全盤檢討公立醫院的醫事人員薪資結構、把醫療和長照相結合建立「以高齡長輩為中心」的長照3.0等。

至於1倡議部分，陳志鴻拋出「健康台灣深耕計劃」，來自於參考教育部推定的「5年500億」邁向頂尖大學計畫、「高教深耕計畫」等，對台灣高教發展影響深遠。

他建議，政府應規劃自2025年1月啟動「健康台灣深耕計劃」，以「優化醫療工作條件、人才培育、智慧化醫療、社會責任」等大主軸推動，由全國各醫療機構、醫學會或醫事公會提出計畫申請經費，實現健康台灣願景；計劃以5年1期來執行，依每年執行成果滾動式修正年度經費。

台灣健康運動聯盟會後發布新聞稿補充，健盟理事長高俊雄呼籲，投資於約1千萬名中壯年與銀髮族的預防醫學絕對是「超小投資、極大收益」，更是實現「健康台灣」國政願景的捷徑，他們多數都自認還可以拚，但「輕中度慢病」比率甚高。

健盟副理事長簡文仁也說，依人口統計資料顯示，30到65歲的壯年族群約1241萬人，其中30到55歲自認有規律運動者僅約20到23%，在「愛拚才會贏」的價值觀之下，54到64歲的中壯年近7成屬慢病族，未防範自己成為重病或臥床族群者甚多，唯有鼓勵這些人及早養成規律運動與健康促進習慣，「健康台灣」方能落實。

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健盟表示，銀髮族群是目前消耗醫療資源的大戶，隨年齡增長需求呈幾何級數增加，同時醫療進步使得壽命延長，但如果延長的是不健康餘命，則醫護困境將雪上加霜，這些都是現在進行式。

因此，健盟強調，當務之急，需傾全國之力於有效鼓勵仍非臥床或重病的中壯年與銀髮族群投入健康促進，延緩失能，盡力控制醫療費用，避免事到臨頭的龐大醫護需求拖垮家庭與台灣的醫療體系。（編輯：李亨山）1130427