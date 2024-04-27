競選場合遇到反對者嗆聲怎麼辦？英國首相邱吉爾致勝3招【書摘】

（中央社網站）英國前首相溫斯頓．邱吉爾（Winston Churchill）仕途橫跨兩次世界大戰，21世紀仍名列英國BBC「最偉大的100名英國人」調查的第一名。他不但是影響世界的政治領袖，也是知名軍事家、演說家，更以《第二次世界大戰回憶錄》獲得1953年諾貝爾文學獎。他雖出身貴族，從政卻非一帆風順，1930年代他行文回顧個人10勝5敗的參選歷程，妙筆生花地描繪競選活動，傳授遇到反對者嗆聲時的致勝3招。他筆下的選戰實錄，對照百年後的今日...頗值得玩味。

邱吉爾出身貴族世家，青少年時期秉性頑劣，不受父母喜愛，直到在英國海外殖民地服役，為媒體撰寫報導，逐漸受到矚目，才獲得參選眾議員的機會，踏上政壇。他不定期在報刊發表文章，記錄生活點滴、所見所思，內容觸及間諜、漫畫、潛水艇、選舉、飛行、未來、繪畫、經濟等不同主題。這些文章1932年集結成冊，大塊文化在邱吉爾150歲冥誕的今年譯介出版《思考與歷險：邱吉爾人生散文集》。

「我們的下一代，將會受到過去幾代人做夢也想不到的計畫吸引，他們將掌握恐怖且毀滅性的力量，他們將被舒適、活動、便利與快樂簇擁，但若他們不具備超脫物質的眼光，他們的心將會疼痛，他們的生命將會貧瘠。」邱吉爾在書中提出他的觀察與預言，有些讀來令人喟嘆心驚，有些則機智諷刺。中央社取得授權，與您分享邱吉爾眼裡的競選活動。

競選回憶

如果你想了解選舉，那我確實是不二之選。在下議院的所有現任成員中，就數我投入最多場選舉。我參與過15次選舉。想想看！15次選舉，每次大選至少都得花上3個禮拜，再加上選前教人難受的1個禮拜，結束後至少還需要1個禮拜恢復振作，同時付清所有帳單。自我成年以來，已經過了35年，若將一場選舉視為占滿1整個月的活動，那麼我已在艱鉅的條件與焦慮煩惱之中，為這種短期活動花費1年多的時間。換句話說，我已將成年生涯的1/30都奉獻給了這些奇妙的經驗。

現在我們都已相當熟悉選舉的慣例和流程。首先，和當地牧師與權貴進行協商，並展現你的禮儀；接著，和委員會、議會和執行委員會展開面談；最後，在提案表決會議中面對全體協會人員。下一步是拜會傑出人物，巡遊選區，並仔細了解選區的產業、關注的議題、地區的特色以及獨特的秉性。接著決定主要的選舉策略。寫出選舉公報，在當地報紙上引起興奮和騷動！競選開始！提名日到了！和摯友一起走到市政廳或其他規定的地點。這兒就是你第一次和對手碰面的地方。你們都對彼此擠出親切的微笑。「早安，很高興見到您。希望我們能有一場愉快的競爭。」「以這個時期來說，實在過分寒冷（或炎熱）了，您不覺得嗎？」「如果我能為您做任何讓您更方便的事，請不吝告知。」諸如此類的對話。接著是全心全意的認真競爭。每天早上9點至10點之間，是委員會（即工作人員大會）的會議，每個部門的主管都會出席。負責海報的人、負責拉票的人、來自各個組織競選活動的會議室的報告、拉票的進度、新聞的發布、廣告、汽車、會議、預防混亂的措施（即使這是內部會議）、提醒每個人遵守選舉的相關法令，以及必須關切的重要人士名單，諸如此類的事物構成了會議。

接著就是出門，在選區內轉轉繞繞。我剛開始參選時，只能依靠兩匹馬拉的四輪馬車巡迴選區，時速大約是10公里。如今，乘坐汽車拜票時，有時候會開得更快。不過由於雙方參選人都做得更多，所以除了候選人的工作變得更繁重，這其實沒帶來什麼區別。

大清早開會的時間，和工人吃午餐的時間一樣，還有在他們晚餐時間的會議，以及下午的又一場會議。現在，這3場會議都擠在每天的傍晚時段，倉促地一場接著一場。你走上講台，其他演講者看見你便會坐下。（熱烈的歡呼或是噓聲！）有時候，能容納6、700人的大廳裡，只會坐著2、30個面色極其冷漠的人，這對演講者而言實在是一場考驗。但是，想想他可憐的朋友，想想到哪兒都陪著他的妻子與女兒，一遍又一遍地聽著同樣的演說，只略微修改，以符合當地的情況。我深知協會主席或副主席那忠誠的笑聲，雖然這已經是他們第33次聽見同樣的一則老笑話。我親愛的朋友，我和你們感同身受，我的心為你們哀痛淌血。想想，我必須在其他所有集會上說出這個玩笑，而你必須熱情地哈哈大笑。哈！哈！哈！說得好，說得太好了！好啊！算了吧。你別無選擇。這就是憲法的運作方式。

當然，也有喧鬧的集會。那可是一大解脫。你不必再重複一遍那千篇一律的演講。這兒有興奮的聽眾。忌妒眼紅的對手，下巴因為憤怒而抽動，他們以怒吼打斷你的演說，大喊大叫，吼出各式各樣的侮辱，任何他們能想到用以傷害你的言詞，任何針對你的立場一致性和公開言論的指控。我很遺憾必須這麼說，但是，有時候他們甚至會對你進行人身攻擊。接著，四面八方都爆發出高聲的嘲笑和譏笑，而且看起來相當激動、面色蒼白的年輕人，或是看起來像鬥牛犬的年輕短髮女子，會將各種經過深思熟慮才提出的惡意問題送到主持人面前。這是讓人煎熬的折磨吧？顯然如此。

但這種集會將自然發展，水到渠成。你不必擔心自己得事先準備演講。一些主要的競選口號就足夠開場。剩下的就是—不要沉默。但你的支持者多享受啊！比起他們支持的候選人以理服眾，反對者出言打斷更能讓他們興奮起來。充滿智慧卻冗長的論述，會讓聽眾昏昏欲睡，但在混亂的集會上來一場精采的反駁，能收獲大批民眾的好感，有時甚至還能折服競爭者。

我能提供參選人一些參與喧譁會議的建議：首先，你要露齒而笑，或者說是「微笑」，沒有事物能和微笑相提並論。接著，你要表現自然，相當放鬆，就好比你在某個安靜的地方，和一位朋友談論你們都相當感興趣的話題。第三點，你要培養出明顯的超然氣質，遠離周遭的喧囂。畢竟，在不會傷害你的前提下，世界上沒有比一大群處於狂熱狀態的善人更滑稽的事物了。英國的民眾幾乎不會試圖傷害你。如果他們這樣做了，那麼這就成了一個簡單的自衛問題。哈利．卡斯特（Harry Cust）在南蘭貝斯選區的一場競選集會上，突然注意到一位壯碩的男性以充滿敵意的姿態接近他。他脫下外套，擺出迎擊架式，同時悄聲和身後的朋友說：「攔住我！攔住我！」最重要的一點：永遠不要發火。事情越糟糕，你就越必須把這當作一場傀儡戲。你得培養出像潘趣先生那隻雉雞的氣度—牠張開翅膀，從封面飛到封底，對朋友說：「不知道為什麼，每次我從那個滑稽的小矮子頭上飛過去，他都會發出尖銳的噪音。」（註：指《潘趣》雜誌一則漫畫中，一隻不了解自己正在被獵人獵捕的雉雞。）

在那撕裂保守黨的激烈自由貿易爭議期間，我曾和哈廷頓勳爵（Lord Hartington）一同參加利物浦舉辦的一場盛大集會。他是主講人，我則有12分鐘的時間致謝。前一晚，我們住在德比伯爵（Earl of Derby）位於諾斯利的舒適居所。我們一同搭車前去參加大會。那是1904年的事，我想我們當時應該是搭兩匹馬拉的馬車。他問我：「你會緊張嗎？」我承認我有點擔心。他說：「好吧，我一直都覺得這個方法很有用：在你面向成千上萬的聽眾時，仔細看看所有人，再用肯定的語氣告訴自己：『我這一生中，從未見過這麼多奇蠢無比的大傻瓜齊聚一堂。』」然而，他對著數不勝數的聽眾發表了一場精采卓越的演講。我不知道他是否真的使用了這個方法，但這已經離題了。

在這10到14天內，會召開各式集會，有時甚至包含凌晨1點和路面電車司機們的會議。之後，我們終於迎來投票日。這天總是會在車上度過。從清晨到夜晚，我們會不停在各處的投票亭和「選舉會議室」中巡迴來去。參選人可進入任何投票站已是慣例，雖然我不知道這對他們來說有什麼好處。你看見選民出現，拿到選票，進入那小小的隔間，將那至關重要的叉叉符號，畫記在正確（或錯誤）的地方。你不需要掌握讀心或剖析人格的技術，就能準確猜出大多數的人投給誰。一個躲閃的眼神或友善的眨眼，通常就已能提供足夠的訊息。

隨著一天緩緩過去，選民越來越多，興奮感也隨之提升。你會看見一大群孩子尖叫著、揮舞著政黨旗幟，歡迎或抨擊各參選人。最晚到晚上9點，一切都會拉下帷幕。在過去，每個選區幾乎都會在當晚開票。現在，許多行政區和郡的選民都變得如此眾多，難以負荷，因此必得在結果公布之前，捱過一個精疲力竭、懸心吊膽的夜晚。一旦走進點票室，你就非得待到塵埃落定不可。因此，你最好別太早進去，進去時也要確保你帶上充足的提神物品。通常，點了兩個小時的票，就能獲得不錯的預估。你會在選務官的桌上看見整整齊齊、堆積如山的選票，也能在你的朋友或對手的臉上，看見和堆疊狀況相呼應的神色。然而，有時投票結果相當接近，直到點完最後幾張票，才能揭曉祕密。結果究竟如何？是勝利，或是落敗？無論勝負，都得發表一場簡短的演講！

我幾乎總和對手保持融洽的關係。我不像前幾天那位伊斯陵頓的參選人那麼誇張，甚至親吻了當選的女士，但我幾乎總會和對方握手致意。競選期間，我總會試著避免提起對手的名字，或在競選期間忽略他們的存在。但在一切塵埃落定後，無論結果如何，你總該表現出和氣的樣子。如果你當選了，就詳細說明這場競選有多麼公平（不管你的真實感受如何），並表示你會如父親那樣看顧所有選民，不論他們支持哪個政黨都一樣。如果你落選了，就恭賀勝利者，並讚美他將如何為國會增光。

我曾看過在這種場合中大受打擊、痛苦不堪的人，就連一些過去的偉大人物，也會在落敗時流露強烈的情緒，其中又以約翰．莫萊（John Morley）和威廉．哈寇特爵士（William Harcourt）為最。但這對你毫無益處，只會讓你的對手為此高興。假裝這只是無關緊要的小事會是更好的選擇。看見你的支持者傷心是最痛苦的事。有時候，這的確讓人分外唏噓。自願奉獻數週、進行無私勞動的男女，個個淚流滿面，彷彿世界末日已然降臨！這是整件事最糟糕的部分。但是，更常見的結果是—你當選了。我總共參選了15次，落選5次，當選10次，隨之而來的歡騰是多麼強烈！歡聲雷動、人們輕拍彼此的背、互相握手，還把帽子拋到空中！讀者可能已經明白，我並不喜歡選舉，但正是這許多次的參選過程，教會我了解並尊重這個島上的人民。他們一直保持高尚良善。自由黨員、保守黨員、激進派和社會主義者，其中都蘊含著多少善良與優秀的運動家精神！（書摘由大塊文化授權，經中央社節錄；編輯：邵曉潔）