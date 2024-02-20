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美歷史學家為歷屆總統打分數 林肯居冠、川普倒數

2024/2/20 22:49
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國歷史學家最近為歷屆總統進行排名，解放黑奴的林肯（Abraham Lincoln）排名第一，前總統川普敬陪末座，現任總統拜登則名列第14。

美國政治學協會（American Political Science Association）154名專家學者對歷屆總統進行排名，評級為0至100分，0分為失敗，50分是表現一般，100分則代表偉大。

排名前5的美國總統依序是林肯，小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、華盛頓（George Washington），老羅斯福（Theodore Roosevelt）及傑佛森（Thomas Jefferson）。

歐巴馬（Barack Obama）以73.8分排名第7，小布希（George W. Bush）以40.43分名列第32，拜登以62.66分位居第14，川普僅得10.92分，敬陪末座。

進行這項調查的大學教授范恩（Justin Vaughn）及洛汀豪斯（Brandon Rottinghaus）寫道：「拜登最重要的成就可能是他從川普手中奪回總統寶座，恢復了較傳統的總統領導風格，並準備在今年秋天防止總統職位落入前任（川普）之手。」（譯者：陳正健）1130220

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