國外牙醫學歷惹議 立委提修法管制實習名額

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨立委王鴻薇（左3）、游毓蘭（左4）、李德維（左5）及本土小牙醫聯盟等，23日在立法院舉行記者會，提案修改醫師法，增訂國外牙醫學歷實習的限制，每年國外牙醫學歷的實習名額，應不得超過國內牙醫系學生總招生容額1/10。中央社記者郭日曉攝 112年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北23日電）為保障國內牙醫就業，國民黨立委王鴻薇、游毓蘭、李德維及無黨籍立委高金素梅等人共同提案修改醫師法，增訂每年國外牙醫學歷實習名額，不得超過國內牙醫系學生總招生容額1/10。

國民黨立委王鴻薇、游毓蘭、李德維，以及本土小牙醫聯盟召集人黃映綺等人，今天在立法院召開記者會，提案修改醫師法，增訂國外牙醫學歷實習的限制，每年國外牙醫學歷的實習名額，應不得超過國內牙醫系學生總招生容額1/10。

王鴻薇指出，這次提案修法是考量衛生署在民國98年跨部會會議決議，國外醫學系畢業生實習容額總容量為國內醫學生招生容額1/10。目前台灣牙醫師醫病比已呈現飽和狀態，牙醫市場需求不足，應優先保障本土牙醫就業。

王鴻薇表示，但是日前衛福部所提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，針對國外學歷實習名額，通篇未提及總量管制及人數上限限制，確實給予行政機關權力過大。

李德維指出，國內牙醫科系採總量管制，過去7年牙醫生人數，不包含國防醫學院牙醫系，都被控管在371人，再加上國防醫學院牙醫學系20名，國內8大牙醫學系每年招生容額為391名，顯見國內對於牙醫體系，從學生時期就有所把關，維持供需平衡，如果不把關，未來恐影響國內醫療品質。

游毓蘭表示，國內牙醫學生都要經過嚴格實習，以及國家考試才能進入職場，如今衛福部公告的條款卻大開後門，讓這麼多外國牙醫學生，大量進到台灣牙醫市場，嚴重影響本土牙醫權益，這次修法就是要讓整個牙醫體系可以更加回歸制度化。

黃映綺指出，引進大量未成熟的國外學歷畢業生，會和國內學生搶分臨床訓練資源，犧牲本土學生的受教權益，不僅不公平，也會造成全體訓練不足，影響全民將來的醫療品質。聯盟反對以任何理由加開國外學歷牙醫實習名額，更不能接受以少數弱勢民眾為犧牲品，為「波波牙醫」解套。（編輯：蘇龍麒）1120323