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韓政府擬提高醫生自行開業門檻 引發醫界反彈

2024/8/20 20:16（8/20 20:56 更新）
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韓國首爾市中心一間醫院。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國政府為強化醫生臨床實習經驗，正研擬新增「診療執照」，要求除醫生執照外還須取得診療執照，才能獨立開業；但這項政策立刻遭到醫界大力反彈。

韓國保健福祉部今天就醫療改革促進現況向媒體進行說明時提到，為確保開業醫生的獨立診療能力，當局正在考慮導入「診療執照」（暫名）制度；同時為了減少醫療相關法律訴訟對醫生造成的負擔，將推展「醫療事故說明法制化」等有助醫患溝通的方案。

依韓國現行法令，醫學院畢業生通過國家考試取得醫生執照後，即可選擇以「一般科醫生」身分獨立開業，不一定要經過實習醫生、住院醫生的培育過程取得專科醫生身分。而在英國、加拿大等國家，醫學生畢業考取醫生執照後，仍須考取診療執照，或接受一定時長的實習訓練。

據保健福祉部統計，以一般科醫生身分開業的比例在2013年約12%，2021年提高至16%左右，顯示未經專科醫生訓練的開業醫生增加。當局表示，醫界也有許多意見認為，允許醫生畢業後就獨立開業的制度，對病患安全帶來一定風險，大韓醫學會及大韓醫學教育評價院等相關單位10多年前，就曾提出導入診療執照制度的意見。

但在韓國住院醫生因不滿政府醫改政策而大舉罷工逾半年的狀況下，政府打算提高醫生開業門檻的做法立刻引發質疑，認為此舉是為延長醫學院畢業生的實習年限，榨取年輕醫生勞動力，限縮醫生的出路。

大韓醫師協會主張，診療執照與現行制度有衝突，反而會為醫療現場招來嚴重混亂；協會也批評，政府以醫生人力不足為由每年增招2000名醫學生，現在推出政策卻可能讓願意成為醫生的人數驟減，也侵害憲法保障的職業自由與信賴保護原則。

反對政府增招政策的住院醫生罷工自2月初至今已經半年，在這些年輕醫生立場堅定的罷工期間，各大教學醫院不得不持續縮減診療、手術規模；即使政府祭出實習優惠、延長募集住院醫生期限等措施，多數住院醫生仍堅持要求完全撤銷增招政策。

據統計，符合7月的住院醫生招募對象資格的7645人中，僅104人提出申請，延長招募期間也只增加21人。不僅如此，7月申請截止的醫生國家考試，也僅收到364人報名，在所有符合應試資格的醫學生中，僅11.4%報名，顯示短期內有志成為醫生的人數大量減少，恐導致「醫生空窗期」。（編輯：張芷瑄）1130820

#韓國
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