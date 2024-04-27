高雄漢來海港巨蛋店疑生熟食混用污染 11人腹瀉就醫

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）高雄市衛生局今天接獲醫院通報，3人昨天在左營漢來海港巨蛋店用餐後腹瀉，派員稽查，疑有生熟食混用污染之虞，已採檢可疑食材、廚工檢體；目前有11人腹瀉不適均已出院。

衛生局今天發布新聞稿表示，接獲醫院通報後立即派員現場稽查，經查疑有生熟食混用污染之虞，已同步針對可疑的食材，包括蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等，及環境進行採檢檢體共20件。另外，針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體56件檢驗中。

經衛生局調查，截至目前於兩時段用餐後，出現不適症狀就醫累計有11人，都有腹瀉，就醫後均已出院。

不少民眾今明2天提早慶祝母親節，有民眾今天接獲左營漢來海港巨蛋店訊息指，因海港巨蛋店因內部檢查發現食安疑慮，採自主停業一日，預約時段暫停營業，造成不便敬請見諒。

衛生局指出，為落實風險管理及損害控管預防性措施，業者今明2天停業，期間澈底清消；衛生局並同步進行複查，如未改善完成，可依「食安法」第8條和第44條，處新台幣6萬到2億元罰鍰。

衛生局說明，如消費者因訂位被取消或主張食物中毒者，請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害賠償，雙方若無處理共識，可市府消費者服務中心（專線：1950）申訴。（編輯：郭諭儒）1130427