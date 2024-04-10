基隆吊車停斜坡下滑撞進雜貨店 差15秒外籍女躲一劫

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）何姓男子今天上午將吊車停在基隆市基金二路1巷斜坡後離開，吊車突下滑，撞破路旁雜貨店側邊牆面，衝入店內；店內外籍女子在吊車撞入前15秒已走到門口，幸運逃過一劫。

這起事故發生在上午10時30分，店內監視器畫面顯示，1名外籍女子剛通過店內通道往屋外走去，不久後，吊車車尾突然從側邊牆面撞進店內，坍塌磚牆壓垮店內物品，揚起一陣塵埃，店內一片狼籍，側邊牆面有一半被撞垮。

這名外籍女子說，事發時她剛起床，看見貓咪咬著垃圾走到屋外，她趕緊上前清掃，沒想到朝屋外走去約15秒，吊車就撞進店內，一開始還以為發生地震，回頭一看竟是吊車撞進店內，當時嚇到說不出話。

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警方初步調查，40餘歲何姓男子上午10時許，將吊車停在基金二路1巷斜坡，打入空檔拉起手煞車，何男下車後，前往附近查看作業場域，疑似手煞車未拉滿，導致吊車一路下滑撞進1樓平房雜貨店，所幸無人受傷，確切肇事原因仍須進一步調查。

警方表示，何男駕駛吊車未依規定請領臨時通行證，已依違反道路交通管理處罰條例，開單告發，依法可處新台幣3000元以上、9000元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1130410