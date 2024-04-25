台中2和牛燒肉店涉存放過期肉 負責人等5人交保

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中檢方昨天指揮調查局、警方等，前往2家和牛燒肉餐廳搜索，帶回負責人與員工等8人，並查扣進銷貨明細、電腦標籤等資料調查，其中5人以新台幣80萬至5萬元不等金額交保。

台中地檢署今天表示，全案經檢察官複訊後，認定「和牛EMPEROR」燒肉店部分，日本籍坂本姓社長、久保姓店長、山添姓料理長，各諭知80萬元、16萬元、16萬元交保候傳，並均限制出境出海。

「御帝和牛」燒肉店部分，宋姓負責人、蔡姓肉品廠商業務則各諭知30萬元、5萬元交保。

檢方昨天指揮法務部調查局、移民署中區事務大隊台中市專勤隊、彰化縣警察局鹿港分局、保安警察第七總隊第三大隊及保安警察第四總隊等單位，會同台中市衛生局至和牛EMPEROR燒肉店、御帝和牛燒肉店等處搜索。

檢方指出，辦案人員帶回涉案2公司負責人等8人到案，並查扣相關進銷貨明細、電腦標籤等資料，全案以刑法販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪嫌偵辦釐清。

日前，台中市衛生局查出和牛燒肉餐廳EMPEROR，店內存放逾期肉品，以及過期醬料、冷麵、飲料等食材，遭勒令停業，衛生局更重罰新台幣144萬元。

另外，台中市食安處4月16日接獲檢舉，位於西區勤美商圈的御帝和牛燒肉餐廳，涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期，初步查獲逾期品項，現場已立即封存，目前移由檢調循線偵辦。（編輯：李錫璋）1130425