今永昇太主投6.1局失1分奪第4勝 助小熊輕取紅襪

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（中央社波士頓26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊今天於客場迎戰波士頓紅襪，小熊日本籍投手今永昇太先發6.1局僅失1分，隊友也有強大火力支援，終場7比1大勝紅襪，今永昇太奪下本季第4勝。

今永昇太對上紅襪打線主投6.1局被敲5支安打只掉1分，並送出7次三振、1次保送，順利奪下勝投後，本季個人投球成績來到4勝0敗，防禦率僅0.98。

他唯一失分出現在4局下，當時紅襪第2棒打者歐尼爾（Tyler O'Neill）鎖定一顆偏高的四縫線快速球，擊成中外野陽春砲。

今永昇太於7局下退場後，小熊牛棚投手湯普森（Keegan Thompson）登板，後援2.2局被擊出2支安打無失分，加上小熊打線爆發，整場狂敲14安，終場就以7比1輕取紅襪。

吞下敗投的是紅襪先發投手克勞福（Kutter Crawford），他主投6局被擊出10支安打掉4分，其中3分為自責分。

小熊贏球後，本季例行賽戰績來到17勝9敗，暫居國家聯盟中區第2名；紅襪戰績則降至14勝13敗，位居美國聯盟東區第3名。（譯者：陳彥鈞）1130427