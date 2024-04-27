烏克蘭1家駕帆船避戰火 台南修繕完成航向加拿大
2024/4/27 20:06（4/27 20:26 更新）
（中央社記者張榮祥台南27日電）烏克蘭男子Valeriy為躲避戰爭，1家3口駕駛帆船橫跨太平洋，去年11月途經台灣海峽，因方向舵故障緊急停靠台中梧棲漁港後移至台南安平港，如今完成修繕，今天駛離航向加拿大。
台南市政府發布新聞稿指出，Valeriy帶著妻兒1家3口駕駛帆船逃離戰亂，去年行經台灣海峽時船隻故障，被移至安平港後獲得免費修繕，台南各界也響應支持，隨著船隻修繕完成、下水測試確認安全無虞後，Valeriy今天駛離台南。
Valeriy預定跨越太平洋航向加拿大，臨行前對提供協助台南人表達感謝，市長黃偉哲也送上祝福，期盼他們順利在加拿大開啟新生活。
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Valeriy一家人分別是51歲Valeriy Koziyev、38歲媽媽Nataliia Koziyev、13歲兒子Ivan Koziyev；為躲避戰爭，駕駛帆船遠赴國外，在前往菲律賓途中因方向舵故障，緊急停靠台中港求助。
Valeriy一家人在移民署緊急協助申辦短期簽證後，再把船隻開往台南安平港修復，當時市府連結民間資源，提供生活物資，綉溪安平飯店更提供免費住宿，中華電信也提供網卡服務。（編輯：郭諭儒）1130427
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