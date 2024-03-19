淨零城市展 中研院展出「淨零5支箭」科研成果

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）2024智慧城市展暨2050淨零城市展今天起展出，中研院推出「淨零5支箭」科技研發成果，以模型、影片、虛擬實境等多元媒材，讓零碳科技看得到也摸得到，盼帶給民眾豐富觀展體驗。

2024淨零城市展今天起一連4天在南港展覽館盛大展出，中研院發布新聞稿指出，2050淨零目標是人類共同努力的願景，中研院提出去碳燃氫、高效太陽光電、海洋能、地熱能及生質碳匯的「淨零5支箭」，是淨零的科學解方。

中研院表示，「去碳燃氫」技術將天然氣裂解為固態碳及氫氣，再燃燒氫氣發電，可成為準綠電來源；「高效太陽光電」透過疊層式鈣鈦礦及矽太陽能電池研發，增加單位面積發電效率；「海洋能」透過精細觀測與模擬數值，選定黑潮發電布建區域，設計製造適合黑潮發電的渦輪發電機；「地熱能」則以大地電磁與地震波等精密技術，尋找適合發展深層地熱發電的區域；「生質碳匯」則是運用如狼尾草與海藻等生質物，提升台灣整體碳匯量。

中研院表示，在「淨零前瞻科技館」展區，可以看到前瞻科技的零碳發電技術模型，並結合影片展示及虛擬實境（VR）體驗，幫助民眾以多元方式認識零碳電力的科技原理與應用，現場更展出去碳燃氫技術獲取的固態碳、生質碳匯技術中的狼尾草與海藻等，讓民眾藉由實體展品了解科技研發的細節，具像化理解零碳電力的科技研發過程及其應用潛力。

中研院也說，2022年已發表「台灣淨零科技研發政策建議書」，探討台灣新興淨零科技研發選項，根據減碳效益、研發速度、布建規模，並綜合能源的多元性、本土性及分散性等考量，首度建議台灣儘速推動「淨零5支箭」的科技研發，希望藉由科技帶來新機會，帶動台灣能源轉型與產業轉型，並舒緩社會調適的壓力。

中研院說，2024淨零城市展今天起至22日在南港展覽館展出4天，歡迎社會各界前來認識更多淨零解方。（編輯：陳政偉）1130319