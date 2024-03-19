冠軍：力拚2050淨零建築首選 衝刺營運

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（中央社記者何秀玲台北19日電）上市磁磚大廠冠軍建材今年參加2050淨零城市展，受邀參與內政部淨零願景館，展出高性能節能的綠建材。冠軍指出，力拚成為2050年淨零建築首選品牌，以衝刺營運，

冠軍建材今年前2月累計營收為新台幣5.45億元，年增54%，創2016年以來同期新高。冠軍表示，新青年房貸政策推行助力台灣房市買氣，今年前2月六都買賣移轉棟數達3.98萬棟，年增40.1%，創13年來同期新高，提升冠軍在台灣地區合作簽約門市、工程通路等兩大業務客戶訂單的拉貨動能。

冠軍表示，將持續針對大尺寸磁磚、90X180公分瓷藝中板等產品推廣，以及取得高性能隔熱綠建材，有效外牆隔熱節能的厚磚乾掛工法，以期增添集團業務接單動能。

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為了接軌全球2050淨零趨勢，冠軍本次參展2050淨零城市展，展出獲得高性能綠建材標章的節能外牆乾掛系統，符合綠建材高性能節能類「建材熱傳透率實驗」，可降低建築物外牆熱傳導，對建案具低碳建築的優勢，降低建築物室內溫度，減少冷氣使用量，有助未來建築能效認證。

展望今年第1季，冠軍表示，希望持續擴大台灣業務接單表現，目前台灣業務接單能見度已至今年第2季，有助於保持營運動能。另一方面，因有磁磚產品開發、在地化服務與垂直整合通路資源等優勢，將持續深化合作簽約門市、工程通路業務客戶黏著度，提升營運管理效率，可望創造未來營運動能。（編輯：張良知）1130319