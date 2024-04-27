得不到只好噓 藍鳥球迷忍痛看大谷翔平在主場開轟[影]

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（中央社多倫多26日綜合外電報導）大聯盟好手大谷翔平今天抵達多倫多出戰地主藍鳥隊，他加入道奇隊粉碎藍鳥球迷的夢想近5個月之後，首次穿著道奇球衣並在藍鳥主場揮出全壘打，有些藍鳥球迷則是以噓聲回敬。

路透社報導，大谷翔平本有機會成為多倫多藍鳥隊一員，但他最終選擇道奇作為安身之處。藍鳥隊主場羅傑斯中心（Rogers Centre）的觀眾今天在大谷登場時大聲鼓噪，想讓大谷知道被他拋棄的感覺。不過這名身價7億美元的二刀流選手，也讓藍鳥球迷知道他們失去什麼，在首打席就揮出陽春砲做出回應。

大谷今天是首次以道奇隊的身分造訪多倫多，最終全隊以12-2獲勝。當大谷被問及多倫多球迷的反應時，大谷透過新的翻譯客氣地表示「並不驚訝」。他說：「我確實覺得這裡的球迷充滿熱情，當熱情高漲時，這就是他們會採取的歡迎方式。」

「不管球迷怎麼想，我非常感謝那些與我接觸並想簽下我的球隊。」「正如我先前所說，最終我只能選擇一支球隊。」

這藍鳥隊史上最離奇的一幕始於去年寒冷的12月，當時合約已近尾聲的大谷翔平可說是幾十年來自由球員市場最令人垂涎的人才，他的名字出現在每支球隊的耶誕節願望清單。去年12月初，多倫多與洛杉磯一起成為大谷的首選目標之一。

隨後的一週，多倫多陷入了大谷狂潮，隨著他將決定加入何隊的時間迫近，包括媒體在內的數千人關注社群平台傳出大谷正飛往多倫多的消息。

眾人開始在網上追蹤據信是大谷的航班，攝影與文字記者也蜂擁至機場等待大谷到來，當據信是搭載大谷的私人飛機降落時，飛機上載著其實是加拿大富商賀賈維克（Robert Herjavec）。

不久之後泡沫破滅，大谷在12月9日結束藍鳥的期待，宣布決定留在洛杉磯，從天使隊轉到道奇隊。

傳言大谷從未認真考慮多倫多，而是利用藍鳥隊報價來獲取大聯盟史上最值錢的合約。藍鳥隊支持者4個多月來一直對這種說法感到憤怒，他們來到球場想要發洩壓抑已久的挫折感，但大谷一登場就揮出本賽季的第7支全壘打，結果球迷更為不滿。

大谷去年接受肘部手術，因此預計不會在本賽季以投手身分上場，但他正透過打擊展現他的價值。本週稍早，這位兩屆美國聯盟最有價值球員轟出職涯第176支全壘打，創下日籍大聯盟選手最多轟的紀錄。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130427