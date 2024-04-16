春行導演搭檔拍出生命遺憾 紐約放映獲好評

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）王品文、彭紫惠執導的「春行」從家庭出發，拍出美好事物一去不復返的遺憾，片中語言、景色及習俗深刻展現台灣質地，在紐約新導演/新電影影展上深受好評。

「春行」由喜翔、楊貴媚主演，描述一名丈夫不捨妻子驟逝，在潮濕的春初展開一段面對生命遺憾的旅程。本片入選第53屆新導演/新電影影展（ND/NF），13、14日分別在紐約現代藝術博物館（MoMA）、林肯中心電影協會（FLC）放映，王品文、彭紫惠應邀出席，與觀眾分享幕後故事。

兩人今天在駐紐約台北文化中心受訪，談到父母逐漸老去，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後許多生命消逝，令她們格外有感，成為這部探討家庭、生命及死亡的電影創作動力。

彭紫惠說，很多事即使再努力也把握不住，使得人生充滿遺憾，例如片中丈夫懊悔未能在妻子生前表達情感。現代社會追求效率，進戲院看電影、放慢生活步調等美好事物可能逐漸遠去，她因而認為，在這麼快的世界裡，失去的反而是「生命本身」。

這成為兩人使用復古的超16毫米（Super 16）底片拍攝，且刻意在電影畫面保留底片邊緣的原因之一。

王品文說，數位時代電影底片沖印公司稀少，往後底片可能走入歷史。她也害怕觀眾未來不再進戲院看電影，電影就此消失，不再是藝術媒介。

王品文曾赴美國讀電影製作研究所，以短片「軍犬」勇奪台灣女性影展金獎。彭紫惠曾赴西班牙讀藝術創作研究所，創作包括繪畫、陶瓷及電影等媒材。兩人因喜歡藝術電影而結緣，「春行」是攜手合作首部長片，王品文展現電影工業訓練成果，彭紫惠在剪接等環節掌握影片韻律，不同背景為合作擦出火花。

「春行」去年拿下西班牙聖賽巴斯提安國際影展（SSIFF）最佳導演銀貝殼獎，在新加坡國際電影節、香港國際電影節也有斬獲，且成為繼「大佛普拉斯」後，6年來首部入選紐約新導演/新電影影展的台灣電影。

MoMA電影部門策展人許娜（La Frances Hui）形容「春行」宛如做工細膩的雕塑，令她想起導演侯孝賢早期拍攝手法。映後座談中，本片拍出別具台灣味的潮溼感、翠綠山景、宗教民俗風貌也博得觀眾肯定。

更令觀眾難忘的是全片使用台語，對白自然，貼近老百姓生活樣貌。

王品文說，一開始就決定以台語為對白，且特別觀察家中長輩互動，將台語聽起來像嫌棄、實際上表達愛意的語句加進劇本。她與彭紫惠沒有完全照劇本拍攝，會跟演員討論每場戲的核心精神，放手讓演員以更自然的方式呈現。

難得的是，台語並非喜翔的母語。王品文說，喜翔為演好角色下很多工夫在語言上。

在彭紫惠眼中，主角勞工階級身分適合講台語，但台語正如片中的生命，正在逐漸消逝。她的父母成長時是戒嚴時期，在學校無法說台語，台語跟國語相比有些不登大雅之堂；到了她這代，在學校、跟政府打交道時也不講台語，這語言顯得有點「失落」。

她說：「一個語言背後承載很多人的共同記憶。如果我有小孩，小孩可能沒辦法講我媽媽在家裡會講的語言，可是那語言背後有很多我對他們的情感。」（編輯：高照芬）1130416