超行星盃全國桌球錦標賽 破千人參加爭冠

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（中央社記者黎建忠台北27日電）2024超行星盃全國桌球錦標賽今天起一連2天在汐止秀峰高中舉行，共有來自全國135支球隊、超過1000人參加，看得出來桌球運動在台灣的盛行。

中華民國桌球協會理事長趙重光在接受媒體訪問時表示，桌球運動非常適合從小學即開始推動，從小扎根，是亞洲選手非常適合推廣的運動。

負責統籌賽事的新北市汐止水返腳桌球發展協會執行長王士豪提到，今年賽事邀請到具有國際裁判資格的裁判長黃振祥率領55名專業裁判參與，並採用STIGA比賽專用球桌，為的就是要給所有參賽選手最頂級的比賽氛圍。

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王士豪透露，去年舉辦的首屆賽事人數就超過1000人，「可能是因為汐止屬於相對多雨的地區，所以屬於室內運動的桌球就相當受到當地人的歡迎，因此才會繼續選在汐止舉辦第2屆，並且結合當地各級學校和社團，將桌球推展到各個角落。」

本次賽程，分為「公開國小團體組」，包括國小男童中年級組、國小女童中年級組、國小男童高年級組、國小女童高年級組。「汐止地區邀請組」為國中國小團體組。（編輯：陳政偉）1130427