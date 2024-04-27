老翁上山採筍種菜跌土坑 失蹤4天自行爬出坑脫困

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市汐止區82歲戴姓男子，23日至山區種菜、採竹筍，疑不慎跌落土坑受困失聯。警消搜尋4天後發現戴男，他靠自己爬出土坑脫困，警消趕緊請救護車將他送三軍總醫院檢查。

新北市消局防第六救災救護大隊今天表示，24日上午7時許，民眾至橫科警察派出所報案稱，其82歲的父親戴姓男子，平時都會於6時許出門，到汐止區橫科路附近山上菜園採竹筍及種菜。

報案者稱，其父親固定上午10時許返家吃午餐，但23日上午出門後，遲至深夜11時都未歸，且並未攜帶行動電話，無法聯繫。

汐止警方24日會同警消、義消，及消防車上山搜尋未果；25日在山區發現裝有竹筍的袋子，以該處為中心點，分組進行地毯式搜尋，至昨天（26日）仍未發現。

消防局說，今天上午9時43分搜救人員步行上山搜尋途中，發現戴男正獨自下山，但身體虛弱、頭部瘀青、意識清楚。救護車將他送台北市內湖三軍總醫院，並通知家屬前往醫院照料。

消防初步詢問，戴男疑似不慎跌落土坑，多天呼救沒有人回應。受困4天後，最後靠自己爬出土坑下山。

第六大隊長羅億田呼籲，老人屬於避難弱勢族群，應注意長輩動態，最好有同伴陪同，遇危險或身體不適才能在第一時間求救。（編輯：林恕暉）1130427