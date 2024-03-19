林右昌：打造淨零建築產業 共創新經濟價值

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（中央社記者陳俊華台北19日電）智慧城市展暨淨零城市展今天開幕，內政部長林右昌表示，為善用智慧淨零科技，加速建築智慧淨零雙軸轉型，希望能結合產業力量，為智慧淨零建築產業開創產業發展新利基，共創新經濟價值。

林右昌下午前往南港展覽館參觀「2024智慧城市展暨淨零城市展」，他透過新聞稿表示，2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標，因此內政部規劃淨零建築推動路徑藍圖，同時參考國際趨勢，建構台灣建築能效評估制度，從去年7月1日起，分年分階段由公有建築物帶頭做起。

林右昌指出，內政部擔任起建物節能改造的領頭羊，要求推動公有新建社會住宅，須達「新建住宅能效標示1級」符合節能規範的目標，顯示政府打造新建社宅永續之路的決心。

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林右昌也號召產、官、學、研等各界發起「台灣智慧淨零建築產業聯盟」，希望政府透過推動淨零建築政策，帶動國內智慧淨零建築產業跨域整合，吸納國內各界資通訊產業優勢，發展出智慧淨零應用系統，進一步促發建築產業綠色轉型，以提升產業競爭力及掌握龐大創新產業產值與商機。

林右昌強調，接下來將盤點國內淨零人才所需的缺口，整合教育部的教學資源來培訓業界所需人才，以政策助力產業界在淨零建築，以及永續國土面向的實務經驗和技術積累，展現台灣在淨零轉型的決心與成就。（編輯：張若瑤）1130319