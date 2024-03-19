中華電智慧應用輸出海外 遠傳、台灣大瞄準減碳商機

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（中央社記者江明晏台北19日電）電信三雄參展智慧城市展，中華電信表示，將鎖定交通、醫療、文創、物流等4大領域智慧應用，輸出東南亞市場；遠傳展出各項有實績的綠色ICT（資訊與通信科技）解決方案，台灣大充電樁營運服務MyCharge首度亮相，均瞄準減碳淨零商機。

2024智慧城市展今天起在南港展覽館登場，電信三雄展示智慧應用成果，中華電信於展區中打造智慧交通、智慧製造、智慧觀光、智慧零售等方案，並強調智慧應用輸出海外的實績。

中華電信董事長郭水義今天受訪時表示，中華電智慧應用積極攜手台廠前進海外，初期鎖定4大項目，包括智慧交通、智慧醫療、智慧文創，智慧物流，將以東南亞市場為優先。

在智慧醫療方面，他說明，中華電信已有許多成功輸出海外的實例，包括在泰國北部醫院導入智慧護理站等，2月底甫通過東南亞科技基金的募資案，獲得國發會加持，看好各種智慧應用能更順利輸出東南亞。

遠傳董事長徐旭東、總經理井琪今天出席智慧城市展，徐旭東表示，生成式AI將扮演關鍵推動力，包括手機、行動網路、智能客服、資安防護等面向；而AI、網路切片、網路API正釋放5G潛力，可望帶動更有價值的應用，例如遠傳5G救護車就是很好的例子。

井琪表示，今年遠傳分享各項有實績的綠色資通訊解決方案，「淨零城市」涵蓋能源、交通、建築、環境等各項節能永續應用，「數位永續」呈現遠傳以新興的數位科技，為城市與產業打造數位轉型與治理的解決方案。她表示，新經濟營收今年會持續貢獻營運，是遠傳第二成長曲線。

台灣大哥大今天首度展出結合電信、運用大數據分析的充電營運服務「MyCharge」22kW三倍速充電樁，並展示5G串聯人、車、場域的一站式車聯網解決方案。

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台灣大個人用戶事業商務長林東閔指出，台灣電動車累積逾6萬輛，但充車樁比僅約9比1，平均約9輛電動車主僅可使用1支對外營運站點的充電樁，充電設施有很大成長空間。台灣大呼應全球淨零趨勢，從行動服務跨足共享移動市場，在飯店、百貨商場、商辦、營運停車場等，已累積建置超過100支充電樁，使用率月增38%。

為強化充電周轉率，台灣大提供最高效率22kW三倍速充電樁，並從規劃、建置到營運，給予一站式協助，號召更多企業加入，目前MyCharge已在7縣市布建，目標年底擴及全台22個縣市。（編輯：楊凱翔）1130319