捷運環狀線待修復 免費接駁營運費月增1500萬

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北捷運公司今天表示，捷運環狀線運量已漸回升至3萬餘人次。板新站至橋和站仍修復中，區間實施免費接駁公車，每月增新台幣1500萬元接駁費，將持續優化以乘客權益最大考量。

環狀線橋和站至板新站，受0403花蓮地震影響，鋼箱梁錯位、軌道變形，營運中斷。目前分成第1階段（新北產業園區站至板橋站），及第2階段（中和至大坪林站）局部營運。

新北捷運公司今天回應中央社記者詢問表示，地震前，平日運量約6萬餘人次，地震後，初期運量單日最低7000餘人次；經不斷優化運轉模式，運量已逐步回升至3萬餘人次。

捷運公司說，26日起，新北產業園區站至板橋站間，平日上下午尖峰時段，固定各加發6列「點對點直達車」，預計運量會再增加。

至於第3階段（中和－板橋）仍停駛，改以接駁公車疏導人流。捷運公司說，尖峰班距5分鐘，離峰20分鐘，班次仍持續調整優化。預估每月增加支出1500萬元許，目前由新北捷運公司墊付，費用尚未實際結算。

至於接駁公車是否行駛至修復完畢，捷運公司說，接駁模式會視需求檢討，仍以民眾權益為最大考量。現階段以儘速完成第3階段修復、通車為最大目標。

捷運公司今天說，目前修復作業，捷運工程單位已委託第三方公正鑑定，審查單位針對結構有無受損、復原設計及施工方案，進行審查後再據以施作，以確保安全無虞情形下，恢復通車。

捷運工程局告訴記者，26日有召開第2次專家審查會議，包括鑑定與各種分析都同步進行，並將持續開會討論。

市長侯友宜24日在議會施政報告時表示，究竟是設計、施工還是其它問題，目前都還在釐清責任，沒辦法這麼快。今年無法修好，預估最少要1年以上。（編輯：方沛清）1130427