鋒面北抬天氣仍不穩 中部以北留意大雨

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（中央社台北28日電）中央氣象署表示，今天鋒面逐漸北抬，白天降雨機率較高，各地都會有短暫陣雨或雷雨，特別提醒在中部以北地區有局部大雨發生的機率，南部地區也可能有較大雨勢。

外出活動建議攜帶雨具，並隨時留意氣象署所發布的即時訊息及特報，預計晚上降雨將逐漸趨緩。

溫度方面，各地低溫攝氏23、24度，白天如果有降雨空檔，高溫還是可達29到32度，感受較為悶熱。

金門、馬祖容易受到鋒面影響使能見度不佳，交通往返請留意航班資訊。

近期餘震頻繁，加上鋒面影響降雨機率高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面逐漸北移，環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳且受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門為「良好」等級，北部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1130428