桃園主場首戰終於順利開打 古久保賽前先巡視場地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園27日電）樂天桃猿隊「回家比賽」一波三折，今天本季首場桃園主場賽事終於順利開打；賽前總教練古久保健二巡視場地，表示受到連日雨勢影響場地狀態還沒有百分百，主要看土的軟硬度狀態。

樂天桃猿隊終於不用再「流浪」，因為桃園棒球場整修工程延宕，開季前6場主場比賽分別移往新莊、天母、台北大巨蛋，後來又因為草皮生長狀況不佳，再將2場主場比賽移往台南棒球場，昨天表定的桃園本季主場首戰因雨延賽。

今天比賽終於順利在樂天桃園棒球場開打，桃猿隊主場迎戰台鋼雄鷹隊，賽前練習開始前就看到桃猿隊總教練古久保健二在場上到處巡視，古久保健二表示，目前場地狀況還沒有到百分百，加上這幾天都有下雨，賽前檢查一下球場軟硬度的狀態。

桃猿隊開季不太順利，主場「流浪」，過往自豪的「暴力猿」打線也沒有如期發揮，古久保健二表示，近期狀況蠻辛苦的，但也不是說沒有辦法，總是要想辦法應對。

桃猿隊還有一波流感潮，古久保健二表示，是有些球員有症狀，也會讓球員適時休息。桃猿隊投手張梓軒、黃偉晟也因為流感症狀，今天列為不上場登錄球員。（編輯：李亨山）1130427