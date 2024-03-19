賴清德與半導體廠座談 業者盼助綠電淨零轉型

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統當選人賴清德今天與半導體產業座談，力積電董事長黃崇仁呼籲台灣應透過半導體產業，進行科技外交；力成科技執行長謝永達針對綠電躉購提出建言，盼中央助「綠電淨零轉型」。

總統當選人賴清德將於5月20日就任，上任前60天展開一系列「信賴新政，穩健交棒」產業交流，下午前往位於竹科的台灣科學園區科學工業同業公會，與半導體業者閉門會談，與會者包括IC製造、IC封測、IC設計領域等超過20家半導體企業。

與會人士轉述，園區同業公會理事長李金恭致詞後，開放業者建言，包括擴大租稅減免、綠電躉購、電價問題、人才培育與中小型企業轉型等都有提及。

與會者表示，針對放寬產業創新條例第10條上限、擴大租稅抵減優惠，希望不只設備抵減，也將設計公司研發人才等費用擴大納入，以及因應2050淨零轉型，中小型企業無法負擔離岸風電一次大量且年限20年的購買條件，盼政府協助等，經濟部長王美花也當場溝通交流電價調整資訊。

賴清德聽取建言後，隨即與公協會及企業代表針對議題進行討論。座談會後，賴清德隨前往去年甫落成的台積電全球研發中心，與總裁魏哲家進行閉門會議，同時參訪研發中心內部、視察台積電旗下首座2奈米廠。

與會的群聯電子副總經理鄭國義表示，他非常認同賴清德提出「新經濟移民」政策，認為這對吸引國外高端設計的人力進駐到台灣，很有幫助。

鄭國義指出，IC設計產業亟需中高階人才，台灣受少子化影響，國內人力難以補足半導體產業需求，「既然國內沒辦法供給這麼多的需求，那我想從國外去引進，是一個對的方向」。

鄭國義強調，有一個好的政策，去吸引國外的人才，把相關技術留根在台灣，是很棒的政策方向，「我想這是對設計業比較好，也是比較對的方向，我們總是希望把技術留在台灣」。

力成科技執行長謝永達針對綠電躉購提出建言，他表示，製造業使用電量非常大，力成科技長年建置與推動綠電，建置不夠的部分，就在外面買綠電。

謝永達說明，對產業界來說，買綠電還是相對困難，最好是有一個所謂的專責機構，類似台電一樣，這是最好的方式，他肯定賴清德將半導體產業座談做為首站並表示，今天與會企業大多是上下游的夥伴關係，透過上下游關係協力整合，對產業競爭力有很大助益，「他們好，我們自然就好」、「Supply Chain，台灣就是在這方面做得很好」。

力積電董事長黃崇仁提到，他對台灣半導體產業充滿信心，到現在沒有一個國家，做這個產業，成本可以跟台灣競爭，他認為賴清德首站關心半導體業代表賴清德對台灣的護國神山、半導體很在乎，直接到第一線親自看，才能理解產業真實面貌，他並呼籲台灣應透過半導體產業，進行科技外交。

鄭國義也持相同看法，他表示，台灣半導體在國際是很有知名度，利用半導體的優勢協助台灣推動外交，是一個好的方向。

產業人士透露，賴清德產業交流首站與半導體企業座談，與會者多數正面肯定親赴第一線了解產業需求，也對未來創新做法、法規鬆綁充滿期待。（編輯：張若瑤）1130319