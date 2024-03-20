林伯豐：課徵碳費應土洋一致 並檢討貨物稅

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（中央社記者羅元駿台北20日電）碳費開徵在即，三三會理事長林伯豐建議，碳費課徵初期每噸應不超過新台幣100元，以避免綠色通膨發生，且不只國內廠商，進口產品也應一致課徵碳費，並檢討貨物稅。

三三會今天舉辦3月份例會並邀碳交所總經理田建中專題演講。林伯豐致詞表示，台灣採用「獨步全球」的碳費徵收機制，目前無法抵換國內碳費，也無法抵減歐盟碳邊境調整機制（CBAM），他對碳交所提出6項建議。

林伯豐表示，第1是國際碳權應力求透明化並與國際接軌，第2要增加國際碳權商品多樣化，並納入自然碳匯，第3加速設立國內碳權交易平台和國際碳權折抵國內碳費立法。

第4企業投資境外減碳並取得碳權後，可用於國內抵換或交易，並提高自願性市場碳權抵換量，第5應積極推動碳盤查和人才培育，第6是碳費課徵標準應納入消費者物價指數（CPI），初期碳費課徵每噸應不超過新台幣100元，避免綠色通膨，進口商品也應公平同步課徵，並檢討國內貨物稅項目。

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2025年即將開徵碳費，林伯豐會前受訪表示，碳費開徵應公開化、合理化，台灣目前規劃的碳費獨步全球，制度應和世界接軌，若繳納的碳費國際不能認同，或是國內廠商繳碳費，但進口產品沒有相關的課徵辦法，公平性會影響到台灣工業的競爭力。

林伯豐指出，關於碳費每噸價格，待看稽徵成果、成效與公平性後，再考慮是否往上調整；而繳納碳費的同時，政府應思考企業購買碳權後，能否在國際上使用，以及是否給予自行開發碳權的企業相關獎勵。（編輯：郭無患）1130320