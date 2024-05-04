各地溫暖高溫可望逾32度 北海岸及東半部偶陣雨

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（中央社台北4日電）中央氣象署指出，今天各地天氣溫暖，西半部高溫可達攝氏30至32度，局部溫度更高一些；基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有短暫陣雨。

氣象署表示，今天環境轉東南風，各地天氣溫暖，東半部高溫為27至29度，西半部可達30至32度，局部溫度更高一些，感受上溫暖偏熱。

降雨方面，氣象署指出，基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後配合熱力作用，在北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨的機率，局部地區有較大雨勢發生的機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星幾站可能達「橘色提醒」等級，竹苗、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1130504