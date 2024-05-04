各地溫暖高溫可望逾32度 北海岸及東半部偶陣雨
2024/5/4 08:18（5/4 08:47 更新）
（中央社台北4日電）中央氣象署指出，今天各地天氣溫暖，西半部高溫可達攝氏30至32度，局部溫度更高一些；基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有短暫陣雨。
氣象署表示，今天環境轉東南風，各地天氣溫暖，東半部高溫為27至29度，西半部可達30至32度，局部溫度更高一些，感受上溫暖偏熱。
降雨方面，氣象署指出，基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後配合熱力作用，在北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨的機率，局部地區有較大雨勢發生的機率。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星幾站可能達「橘色提醒」等級，竹苗、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1130504
延伸閱讀氣象署：4月均溫達25.7度 歷年同期最高賈新興估5月下旬進入梅雨季 5月平均雨量偏少花蓮台東自由行補助平日每房1000元 7月上路限期3個月報稅季5月登場3大新制一次看 網路申報增新功能快速完稅
- 各地溫暖高溫可望逾32度 北海岸及東半部偶陣雨2024/05/04 08:18
- 2024/05/03 08:29
- 2024/05/03 08:17
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
週休假日高溫上看30度 6、7日北台灣陣雨或雷雨