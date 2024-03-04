碳交所攜手非洲友邦史瓦帝尼 共同面對氣候行動

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（中央社記者羅元駿台北4日電）史瓦帝尼證券交易所（ESE）今天與碳交所簽訂合作備忘錄（MOU），碳交所總經理田建中表示，除了建立雙邊碳權市場的連結與互動交流，更加強化兩國的關係；未來史國在台灣上架的交易，最可能的是以綠碳、黃碳為主的自然碳匯。

今天簽約儀式，由證交所總經理簡立忠、碳交所總經理田建中，與ESE CEO Ncamiso Ntshalintshali代表簽約，金管會副主委蕭翠玲、史瓦帝尼央行總裁尼西（Dr. Phil Mnisi）及史國駐台大使蒙西比（Promise Msibi）擔任見證人。

田建中致詞表示，此次與ESE間的MOU，將為台灣及史瓦帝尼碳權市場建立長期合作機制，促進彼此溝通管道及拓展持續關係；史國以自然資源、農業見長，未來在碳權有望扮演要角，雙方合作初期，將相互提供碳權相關資訊、分享相關碳權技術與技能，未來進一步擴展至人才訓練或關鍵業務交流。

尼西致詞時指出，近幾年史國的氣候問題日益嚴重，像是洪災、旱災與熱浪等，都顯示面對氣候變遷刻不容緩；他指出，「巴黎協定」第6條規範締約國之間，可以經由資助其他地方的減碳計畫來抵銷自身的排放。

碳交所董事、綠色經濟研究中心研究員劉哲良表示，「巴黎協定」第6條未來可能是台史碳權合作的機會。

劉哲良說明，過去台灣對邦交國的外交，多半是出錢出力等援外計畫，這次簽訂的MOU，台灣若協助史瓦帝尼在碳權的技術與認證，之後史國將碳權轉到台灣上架交易，不論是提供政府、企業甚至個人使用，都是因應氣候變遷行動的一大步。

田建中會後受訪表示，史瓦帝尼未來相關碳權若經國際機構驗證，並通過台灣環境部審查後，有望在台灣上架交易，其中最可能的是以綠碳、黃碳為主的自然碳匯。

綠碳即是常見的森林碳匯，指植物透過光合作用後將碳元素固定於體內，而黃碳是指土壤碳匯；田建中補充，例如種植方式改為有機耕種，與基本耕作情境相比，經機構認可後，土壤碳匯即可轉換為碳權。

至於媒體關注的第2批國際碳權進度，田建中表示，目前正和環境部溝通討論中。（編輯：楊凱翔）1130304