社大成立東螺溪生態教育園區 蝴蝶、獨角仙現蹤

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（中央社記者鄭維真彰化4日電）彰化縣湖埔社區大學在被譽為彰化母親河的東螺溪畔成立生態教育園區，栽種植物營造復育環境，形成蝴蝶廊道，近日出現大批蝴蝶，6月預計有大量獨角仙現蹤。

湖埔社大執行長林淑玲表示，東螺溪生態教育園區種植台灣欒樹、阿勃勒與沙盒樹等，起初是為開發文化創意商品，增加園區收入，也是環境教育一環。

園區內有蘿蔔、玉米等無毒實驗農場，民眾可下田體驗採收，這些作物也成為風味餐，推廣食農教育從產地直接上桌。

社大表示，蝴蝶廊道種植上百種蜜源植物及食草，周邊蝴蝶紛紛在這裡產卵，學員及志工以無毒農藥、人工拔草將此形成保護區，避免卵被其他昆蟲破壞，現已復育約60種蝴蝶，近期出現大量淡小紋青斑蝶、黑鳳蝶及金斑蝶等。

林淑玲說，部分台灣欒樹近年因褐根病死亡，補植10棵光蠟樹後，每到6、7月獨角仙繁殖期，光蠟樹上會出現眾多獨角仙吸食樹汁。

社大以循環利用概念，將電鍋、熱水瓶及飲水機等回收物當植栽容器，妝點園區，用廢棄鋁門窗當遮雨棚，園區桌椅也是遭人棄置、整理後物盡其用。

民眾到訪園區除觀賞生態、聽解說，也可參與手作課程。志工平時會蒐集附近植物種子、花萼等曬乾，化為手作材料，或開課教學利用廢棄砧板結合多肉植物做成吊飾。（編輯：李明宗）1130504

彰化縣湖埔社區大學成立東螺溪生態教育園區，湖埔社大執行長林淑玲（圖）表示，園區將電鍋、熱水瓶、飲水機等回收物當植栽容器，落實循環再利用。中央社記者鄭維真攝 113年5月4日