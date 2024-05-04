楊宗錫不當駕訓教練 用沼液沼渣種韭菜賣水餃

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（中央社記者鄭維真彰化4日電）52歲楊宗錫曾開駕訓班當教練，之後投入農務以沼液沼渣施灌韭菜、賣水餃；楊宗錫說，政府推廣畜牧糞尿資源化，也協助把關，讓他有保障，消費者也能吃得更安心。

楊宗錫說，11年前他結束駕訓班營運，想另闢天地，轉而替人載菜、搬菜，後來想到鄉下農地多，何不自己種，就此開啟務農人生。

不過，楊宗錫當農夫7、8年，感慨每天都要看天吃飯，只要某種農產品盛產他就想「慘了！價格又要崩跌」，無法如工廠接單可計劃性生產、賺利潤，常賺1年、賠1年，決定替農產品找出路，開店賣水餃。

2年前楊宗錫到公所參加沼液沼渣農地肥分使用說明會，透過湖埔社區大學協助找畜牧業者，嘗試以沼液沼渣施灌韭菜，沒想到根系長得特別茂密，代表吸收足夠營養，採割完土壤依舊鬆軟，可持續種植。

楊宗錫就用自種的韭菜賣起韭菜水餃，讓收入更有穩定性。

楊宗錫說，如果使用傳統化學肥料，韭菜頭會越種越小，且下大雨土壤易酸化，1年後就須改種其他作物或休耕。

彰化縣政府表示，以往農民須先提出施灌計畫才能使用畜牧沼液沼渣，如果沒申請就使用，等同畜牧業者偷排廢水；縣府為擴大推廣糞尿變黃金，已開始辦理示範澆灌，農民只要報備同意就可使用沼液沼渣澆灌，如果認為效果不錯，再提出施灌計畫。

畜牧沼液沼渣的利用也減少被譽為彰化母親河的東螺溪被畜牧廢水污染，重現舊日風貌。（編輯：李明宗）1130504