國際奧會主席：巴勒斯坦運動員將獲邀出戰巴黎奧運
2024/4/27 18:26（4/27 18:41 更新）
（中央社洛桑26日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天表示，預期有6至8名巴勒斯坦運動員將出戰巴黎奧運，且即使當中有運動員未能通過資格賽，也將獲得國際奧會邀請參賽。
巴赫（Thomas Bach）告訴法新社，將於7月26日開幕的巴黎奧運，一些項目的資格賽正在進行中。
他在國際奧會於瑞士洛桑的總部受訪時說：「我們已做出明確承諾，假使（巴勒斯坦）運動員無一人取得參賽資格，...那麼巴勒斯坦奧會將享有受到邀請的待遇，比照其他沒有獲資格運動員的國家奧會。」
巴赫表示，他預估巴勒斯坦代表團的人數將「介於6至8人」。
巴赫指出，從加薩走廊（Gaza Strip）「衝突爆發的第一天開始」，國際奧會就「以許多不同方式支持運動員參與資格賽及維持訓練」。
對於有人暗示，國際奧會因為俄羅斯全面侵略烏克蘭而對俄國採取的做法，與對待在加薩走廊和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰的以色列不同，巴赫也予以駁斥。
俄羅斯遭到許多國際運動賽事停權，俄國運動員也被禁止代表國家出戰巴黎奧運，且還必須未曾公開支持攻打烏克蘭或受僱於俄軍或俄國安全單位。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130427
延伸閱讀國際奧會：俄國與白俄選手禁止參加巴黎奧運開幕式奧林匹克休戰決議下 巴黎奧運仍籠罩國際衝突陰霾俄烏戰爭未歇 馬克宏：將促俄羅斯於巴黎奧運期間停火美校園反戰挺巴勒斯坦示威蔓延50校 近600人被捕
- 國際奧會主席：巴勒斯坦運動員將獲邀出戰巴黎奧運2024/04/27 18:26
- 2024/04/27 11:42
- 2024/04/26 18:06
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
奧運聖火正式移交巴黎組委會 搭船5/8抵達馬賽