更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本因應觀光公害 河口湖掛黑布阻拍富士山、琵琶湖設鳥居柵欄
首頁 / 運動
巴黎奧運
新聞專題
巴黎奧運1/226
首頁 / 運動

國際奧會主席：巴勒斯坦運動員將獲邀出戰巴黎奧運

2024/4/27 18:26（4/27 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2024巴黎奧運標誌。（路透社）
圖為2024巴黎奧運標誌。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛桑26日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天表示，預期有6至8名巴勒斯坦運動員將出戰巴黎奧運，且即使當中有運動員未能通過資格賽，也將獲得國際奧會邀請參賽。

巴赫（Thomas Bach）告訴法新社，將於7月26日開幕的巴黎奧運，一些項目的資格賽正在進行中。

他在國際奧會於瑞士洛桑的總部受訪時說：「我們已做出明確承諾，假使（巴勒斯坦）運動員無一人取得參賽資格，...那麼巴勒斯坦奧會將享有受到邀請的待遇，比照其他沒有獲資格運動員的國家奧會。」

巴赫表示，他預估巴勒斯坦代表團的人數將「介於6至8人」。

巴赫指出，從加薩走廊（Gaza Strip）「衝突爆發的第一天開始」，國際奧會就「以許多不同方式支持運動員參與資格賽及維持訓練」。

對於有人暗示，國際奧會因為俄羅斯全面侵略烏克蘭而對俄國採取的做法，與對待在加薩走廊和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰的以色列不同，巴赫也予以駁斥。

俄羅斯遭到許多國際運動賽事停權，俄國運動員也被禁止代表國家出戰巴黎奧運，且還必須未曾公開支持攻打烏克蘭或受僱於俄軍或俄國安全單位。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130427

#巴赫
#巴黎奧運
#巴勒斯坦
#國際奧會
延伸閱讀
國際奧會：俄國與白俄選手禁止參加巴黎奧運開幕式奧林匹克休戰決議下 巴黎奧運仍籠罩國際衝突陰霾俄烏戰爭未歇 馬克宏：將促俄羅斯於巴黎奧運期間停火美校園反戰挺巴勒斯坦示威蔓延50校 近600人被捕
巴黎奧運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
奧運聖火正式移交巴黎組委會 搭船5/8抵達馬賽
172.30.142.14