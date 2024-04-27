國際奧會主席：巴勒斯坦運動員將獲邀出戰巴黎奧運

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（中央社洛桑26日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天表示，預期有6至8名巴勒斯坦運動員將出戰巴黎奧運，且即使當中有運動員未能通過資格賽，也將獲得國際奧會邀請參賽。

巴赫（Thomas Bach）告訴法新社，將於7月26日開幕的巴黎奧運，一些項目的資格賽正在進行中。

他在國際奧會於瑞士洛桑的總部受訪時說：「我們已做出明確承諾，假使（巴勒斯坦）運動員無一人取得參賽資格，...那麼巴勒斯坦奧會將享有受到邀請的待遇，比照其他沒有獲資格運動員的國家奧會。」

巴赫表示，他預估巴勒斯坦代表團的人數將「介於6至8人」。

巴赫指出，從加薩走廊（Gaza Strip）「衝突爆發的第一天開始」，國際奧會就「以許多不同方式支持運動員參與資格賽及維持訓練」。

對於有人暗示，國際奧會因為俄羅斯全面侵略烏克蘭而對俄國採取的做法，與對待在加薩走廊和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰的以色列不同，巴赫也予以駁斥。

俄羅斯遭到許多國際運動賽事停權，俄國運動員也被禁止代表國家出戰巴黎奧運，且還必須未曾公開支持攻打烏克蘭或受僱於俄軍或俄國安全單位。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130427