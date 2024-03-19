大同布局東南亞鎖定越南、印尼 投資森林綠碳

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（中央社記者潘智義台北19日電）大同公司總經理沈柏延今天表示，布局多年的泰國之外，現階段東南亞鎖定印尼、越南布局，印度則須再觀察，並透過旗下福華投資印尼綠碳。

沈柏延今天接受採訪時表示，印尼有很多森林經國際認證的綠碳，福華買下綠碳權益，再賣給需要的企業，除賺取碳權交易的價差，維護綠碳所在的森林，可發揮再生利用的效能，這是屬於稀有的碳權來源。

大同今天在2024智慧城市展秀出各項已實際應用到客戶端的高效節能設備，結合光電、充電、儲能的光充儲系統應用，及透過人工智慧物聯網（AIoT）技術協助淨零減排可視化、記錄分析的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）零碳、能源管理系統，以全方位一站式服務搶占智慧城市淨零碳排商機。

因大同對芙蓉大樓持股非百分之百，所以將採出售方式變現，現正洽談中，待確定交易時機再公布細節。

沈柏延說，大同事業群包括電力、資通訊、家電、新能源、代工、房地產等，電力系統有很多賣給台電，目前電力在手訂單約新台幣150億元。大同看好中東電力基礎建設市場發展潛力，在阿曼就透過技術入股，參與投資變壓器生產。

他解釋，超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與台廠合作密切，他看好台商赴印尼建廠商機，大同將擴大客群、逐步從台商訂單擴展到印尼本土廠商，掌握印尼建置人工智慧（AI）算力中心，以及將來的人口紅利。至於泰國布局，則是行之多年的印刷電路板等電子元件基板打板廠。

大同指出，新能源事業目前再手有30百萬瓦（MW）訂單，以1MW約4000至5000萬元，合計約12億元至15億元。台電的強韌電網計畫在2027年前尚有約2000億元額度，不排除未來還會追加。另外，大同有閒置廠房，只要有需要隨時可移機生產。

統計至2023年6月，全台累計已安裝的充電樁共4999支，大同即占總量的1/4，大同看好電動車後市將帶動充電樁市場。大同日前公告2023年度合併營收新台幣503.5億元，歸屬於母公司淨利26.26億元，每股盈餘新台幣1.13元，電力事業群營收占本業近6成，與2022年相較成長9.2%。

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大同重電事業訂單能見度已看到2026年，在手訂單近百億；電纜事業營收較2022年成長31.92%，在手訂單逾40億元。大同智慧電表國內市占率超過3成，更成功外銷泰國、馬來西亞，外銷占比已達3成。

大同推出從碳盤查、碳排、用電分析、設備節能、光充儲整合等一站式永續淨零解決方案。大同高效節能非晶質變壓器於待機時可達到減少75%的耗能，適用於非24小時運轉的工廠、太陽能電廠及儲能廠等，碳排放量也較傳統變壓器低30至40%。（編輯：楊凱翔）1130319