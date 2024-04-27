更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本因應觀光公害 河口湖掛黑布阻拍富士山、琵琶湖設鳥居柵欄
首頁 / 國際

越南5天連假起跑 首日60起交通事故釀24死

2024/4/27 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南自今天起放5天連假，根據越南國家交通安全委員會的統計，27日連假首日至下午止，越南全國共計發生60件交通事故，導致24人死亡、51人受傷。

今年越南4月30日的「解放南方統一日」暨五一勞動節共計放5天連假，假期自4月27日至5月1日止，另於5月4日週六補班。越南3天以上的連假很少，民眾爭相出遊，往往也是交通事故高峰期。

越南人民報（Nhan Dan）今天報導，越南國家交通安全委員會今天下午公布27日連假首日交通安全秩序快訊，迄今全國共計發生60起交通事故，造成24人死亡、51人受傷。所有交通事故皆發生在陸路。

報告表示，和2023年的「解放南方統一日」暨五一勞動節連假首日相較，交通事故減少14起、死亡人數減少12人、受傷人數減少1人。

越南全國交通警察在今天共處理了1萬1855例違規案例，共計開罰244.5億越南盾（新台幣約3146萬元）、吊銷2296張駕照、移置3738輛汽機車等交通工具。（編輯：周永捷）1130427

#越南
#勞動節
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14