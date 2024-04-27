五一勞動節放假一日 勞工出勤應給加倍薪資

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）五一勞動節即將來臨，勞動部今天表示，勞動節是勞工應放假日（國定假日），雇主應讓勞工休假並給薪，若真的需要勞工在當日出勤，必須徵得勞工同意，並且依規定加給工資。

勞動部發布新聞稿表示，一年一度的勞動節即將到來，依勞動基準法第37條規定，勞動節為勞工應放假日，也就是國定假日。

勞動部指出，雇主如需勞工於勞動節出勤，應徵得勞工同意，且應加發工資，亦即除原本約定照給當日工資外，在正常工作時間以內再加發一日工資；如有超過8小時工作時段，屬延長工作時間，應依勞動基準法規定計給加班費。

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勞動部也表示，今年勞動節在週三，勞工的例假或休息日若剛好與勞動節同一日，依勞動基準法施行細則規定，應由勞雇雙方協商擇日補假，而5月1日當日仍維持原例假或休息日性質，勞工無需出勤，工資照給；至於擇日補假的那天，性質就為國定假日，如有出勤，應加給工資。

勞動部強調，勞動節出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴。（編輯：吳協昌）1130427