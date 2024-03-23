台灣「南方影展」首度登陸加拿大 3短片受好評

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（中央社記者程愛芬溫哥華23日專電）台灣「南方影展」首度受邀到加拿大參與「亞洲獨立電影展」，播放3部獲獎短片。影展藝術總監和3位導演於昨晚的放映會後與觀眾對話表示，很高興影展登陸加拿大，讓更多人看到台灣社會的多樣性。

3部短片分別是：「入世 」、「鐵樹開了花」、「夜更」 ，3位導演分別來自台灣、馬來西亞和香港。

「入世 」述說一名印尼看護參與喪葬儀式的故事，影片裡往生者沒有小孩送終的淒涼場面，不是為了劇情力道的安排，是導演吳郁芬家鄉真實發生的事件。

「鐵樹開了花」是以孩童朦朧視角，探討馬來西亞一語化政策下華語小學關閉的危機。

「夜更」講述一名計程車司機在反送中運動期間，先後接載了一名女學生及兩名反對社運人士至示威現場的過程，凸顯了香港人的勇氣和信念。

3部獲獎短片以國語、台語、粵語、馬來語和印尼語講述亞洲不同地區弱勢群體的故事，以及尋找希望和家園的可能性。現場觀眾表示喜歡這些短片帶出的深意。

「亞洲獨立電影展」負責人之一、加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC，另譯卑詩大學）研究東亞電影的助理教授胡婉慧對中央社說：「今年影展主軸是『家』，計劃播放一系列影片來探討離散移民的心情，而這3部短片都扣著『尋找家』的意念，在尋覓中充滿了希望。」

「南方影展」藝術總監黃柏喬對於首度和加拿大合作感到興奮，他對中央社說：「台灣在國際上已經有很高的知名度，很多外國朋友到過台灣，但多數人對台灣的印象停留在台北。而透過這些獨立影片，人們可看到台灣的新住民和純樸的鄉村等另一番風景。」

有現場觀眾向吳郁芬提問，她的電影是不是在描繪台灣顛覆傳統的社會新現象和突顯女性角色。吳郁芬認為觀眾的回饋很有啟發性，她對中央社說：「我開拍『入世 』時真沒想到太多社會性的東西，卻沒想到一路拍著就有了更多爆點，讓我有更多探索社會議題的動力。」

「鐵樹開了花」導演杜芷慧曾在台灣學習電影，她說台灣提供電影人非常好的創作環境，那種自由文化的滋養度，是在中國和馬來西亞都感受不到的。

在台灣電影界享有聲譽的獨立影展「南方影展」2001年在台南藝術大學誕生，即將邁入第24個年頭；由加拿大英屬哥倫比亞大學主導的「亞洲獨立電影展」則是今年初新創的獨立電影展。

「亞洲獨立電影展」負責人之一羅志明曾以執導的「風吹布動」紀錄片入選2020年「南方影展」人權關懷獎，而結下今年的合作緣分。他對中央社說：「我希望溫哥華觀眾能多認識亞洲電影的精緻美與多樣性，南方影展保持了『華人、獨立』的電影情懷，又具全球視野，是非常棒的夥伴。」（編輯：馮昭）1130323