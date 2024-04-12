陰陽師0揭幕奇幻影展 導演讚台灣宗教片拍得正統

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（中央社記者王心妤台北12日電）2024金馬奇幻影展今天開幕，開幕片「陰陽師0」導演佐藤嗣麻子抵台分享創作經驗。她表示，從30年前就開始鑽研相關的「陰陽道」，並稱讚台灣拍攝宗教相關片都拍得很正統。

佐藤嗣麻子今天受訪表示，昨天抵台後去逛了龍山寺、青山宮，吃了肉粥、刈包等美食，還有遇見進香團，「我覺得非常有趣，參觀這些行程的確和『陰陽師0』有關，畢竟說到宗教和咒語，台灣才是本格派（指正統），所以當然要嘗試一下。」

佐藤嗣麻子表示，之前發現美國大選時冒出許多假新聞，過了多年仍舊有許多假新聞在流傳，人們在網路上都會用主觀意識相信自己想相信的，並發生爭吵，而人的主觀意識就像片中的「咒」，「希望安倍晴明登場，替我們解開這樣的咒。」

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佐藤嗣麻子表示，過去的日本真實存在陰陽師這個職業，他們類似公務員，而服務的單位被稱為「陰陽寮」，片中許多細節都是經過真實考究，她也從30年前就鑽研「陰陽道」相關知識。

另外，佐藤嗣麻子的丈夫山崎貴今年以「哥吉拉-1.0」摘下奧斯卡最佳視覺效果獎，談及此事，佐藤嗣麻子先以中文感謝台灣媒體，接著笑說，山崎貴獲得奧斯卡獎的當下，她其實在睡覺，「因為覺得他（山崎貴）一定會得，我就很安心的在睡覺。」（編輯：郭諭儒）1130412