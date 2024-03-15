2024草草戲劇節嘉縣登場 分享近200場文化饗宴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）2024「草草戲劇節」即日起至3月24日在嘉縣表演藝術中心舉行，今年深入民雄鄉新增衛星展區，帶來近200場文化活動，並演出「陳文成的證明題」舞台劇，精彩可期。

邁入16屆的「草草戲劇節」今天下午開幕，主辦單位之一的阮劇團副團長張鈞凱告訴中央社記者，這是嘉義在地最大的藝文盛事，今年以「當青春」作為主題，由阮劇團藝術總監汪兆謙、平凡製作創意總監黃銘彰共同策劃。

張鈞凱表示，戲劇節透過導覽、演出、工作坊、文化對談、互動裝置等，帶來近200場文化活動。今年新增衛星展區，包含國家廣播文物館、民雄大士爺廟、一樂酒家、仁偉書局、民雄早安公園等，呈現一系列免費活動，深入走進民雄鄉。

此外，今年「草草戲劇節」的亮點是演出3場「陳文成的證明題」舞台劇，此劇2023年在人權藝術生活節首演，當時曾一票難求。

張鈞凱指出，此劇曾獲全球泛華青年劇本創作獎，由汪兆謙執導，以博士陳文成自海外返國後遭警備總部帶走隔日被發現陳屍台大校園作為背景，透過人物作為切角，在龐大的歷史敘事中，尋找與現代觀眾的共鳴，在無人能解的離奇歷史懸案探索真相。

嘉義縣長翁章梁表示，如果將「草草戲劇節」比擬為人，邁入16歲的「它」，正迎來台灣民間成年禮「做十六歲」的習俗，主題定錨於「當青春」，回應每個人都曾有過、既徬徨又懷抱無限憧憬的歲月。

黃銘彰指出，戲劇節呈現「當青春」的複雜性，有成長與迷惘，有甜蜜、痛苦與疼痛，也有狂與平凡，讓這個源於在地的文化嘉年華，可以接觸到更多人，成為大家認識戲劇、喜歡嘉義的原因。

張鈞凱表示，活動詳情資訊，請上臉書（facebook）草草戲劇節粉絲專頁及草草戲劇節官網。

2024「草草戲劇節」主辦單位分別是嘉義縣文化觀光局、嘉義縣表演藝術中心、阮劇團；文化部、嘉義縣政府為指導單位。（編輯：戴光育）1130315