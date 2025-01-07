草草戲劇節逾百場活動 預約親子春日藝術時光

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）嘉義規模最大的民間自辦國際藝術節「草草戲劇節」邁入第17屆，以「以上與未滿」為題，帶來為期9天、逾百場活動的表演藝術盛會，為大人小孩預約一場春日藝術時光。

自2009年起，草草戲劇節每年3月在嘉義縣表演藝術中心舉辦，邀請國內外團隊戶外展演，同時串聯在地能量，已成為全台具代表性戲劇節之一。

本屆由嘉義出身的「平凡製作」創辦人黃銘彰擔任策展人，以17歲徬徨少年為靈感，摸索生命中必然存在的各種模糊與流動。黃銘彰透過主辦單位分享，人生常有好像越過什麼卻又卡在中間，不上不下的時刻，「以上與未滿」不僅呼應草草戲劇節邁向成年之際的摸索與試探，也對應瞬息萬變當代人們的生命狀態。

表演內容部分，第17屆草草戲劇節類比全球表演藝術盛會「亞維儂藝術節」分為「內亞」和「外亞」，分別帶來當代頂尖與實驗性表演藝術演出，將場域擴張為位於嘉義縣表演藝術中心的「內野」與民雄市區國家廣播文物館的「外野」兩大展區。

今年度活動涵蓋文學、閱讀、影像、親子、幼兒福祉、移民工、共創、走讀等多元議題，並邀請「越在嘉文化棧」、「西榮23藝術」、「打貓街坊文化協會」等6大來自不同世代、橫跨多元議題的嘉義團隊齊聚，彼此碰撞，迸發從這片土地長出的力量。

「內野」全場分為售票區與免費區，售票區包含內台跨界演出、戶外樂團演唱、主題講座與展覽；免費區則有走繩儀式、多元戶外表演、特色市集等。今年內野更延長夜間時段至晚上9時。

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「外野」國家廣播文物館則由出身民雄的裝咖人樂團團長兼主唱張嘉祥擔任專案策展人，以「世界」、「社區」、「親子」為主軸，帶來主題展覽、東南亞市集、藝術表演。展期間每天早上11時至下午5時開放免費入園。

第17屆草草戲劇節將於3月15日至23日舉行，早鳥票券1月14日正式啟售。（編輯：張雅淨）1140107