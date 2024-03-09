「金門」角逐奧斯卡 導演江松長盼國際更認識台灣
2024/3/9 15:14（3/9 16:12 更新）
（中央社記者王心妤台北9日電）第96屆奧斯卡獎將於美國時間10日在洛杉磯登場，台裔美籍導演江松長憑「金門」入圍最佳紀錄短片。江松長出席在美國的記者會表示，希望透過影片讓國際更認識台灣並倡議和平。
文化部駐洛杉磯台灣書院8日為入圍團隊舉辦記者會，江松長、出品單位CNEX公司董事長蔣顯斌、執行長陳玲珍及製作團隊出席分享創作過程與入圍感想，並與台灣曾獲2019年奧斯卡科學技術成就獎的馬萬鈞，及台灣首名擔任奧斯卡科學技術獎評審的吳采頤委員與談。
台灣書院主任簡德源表示恭賀外，也提到文化部目前推動「黑潮計畫」促進台灣影視產業拓展國際市場，奧斯卡獎是全球注目的重要獎項之一，台灣作品睽違23年再入圍，展現台灣的創作能量，祝福「金門」能順利獲獎。
江松長表示，能進入最終入圍名單是對電影工作者最大肯定，拍攝本片希望得到國際對台灣的認識，也倡導和平，就如收到來自古巴、韓國的觀眾回應寫道，「雖然不是他們的歷史，但透過鏡頭可以完全理解。」
CNEX公司董事長蔣顯斌分享，影片選擇以金門當起點，講台灣的故事，透過短片讓不認識的人交流；執行長陳玲珍則表示，此片透過人文思考和平，深刻理解台灣在動盪中所面臨的挑戰，入圍奧斯卡獎是對團隊最大的肯定，讓台灣電影及故事可以在國際發光。（編輯：陳政偉）1130309
影片來源：The New York Times
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