「金門」前進奧斯卡 金門子弟轉換跑道掌鏡拍出故鄉之美

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（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）一個曾是年薪200萬的軟體工程師、一個是在地的婚禮攝影，兩個金門子弟人生原與紀錄片勾不上關係，因緣際會之下，成為紀錄短片「金門」的幕後團隊，第一次參與紀錄片就入圍奧斯卡。

片長約20分鐘的「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎「最佳紀錄短片」。這是2001年導演李安作品「臥虎藏龍」獲得最佳外語片之後，相隔23年再有台灣作品入圍奧斯卡決選名單。

旅美台灣導演江松長（Leo Chiang）、視納華仁（CNEX）董事長蔣顯斌與製作團隊8日抵達洛杉磯，準備在10日（台灣時間11日）出席頒獎典禮。

影片來源：The New York Times

團隊當中，製片吳偉國、攝影陳彥霖兩人是金門在地人，兩人分別接受中央社訪問，對於參與拍攝2年作品站上國際舞台，都表示不可思議，「一直覺得很不真實」。

更特別的是，兩人生涯原與拍攝紀錄片扯不上關係，第一次參與紀錄片就入圍奧斯卡。

江松長2021年9月到金門準備拍攝紀錄片時，找來曾任議員助理的吳偉國擔任製片，負責張羅當地的拍攝工作。吳偉國介紹下，平時在擔任婚禮攝影的陳彥霖來擔任攝影師。

開始工作前，江松長開了一堂課，向他們解釋什麼是紀錄片。

紀錄片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎「最佳紀錄短片」，導演江松長啟用金門在地的攝影師陳彥霖，拍攝陷入沙灘的坦克車。（CNEX提供）中央社記者林宏翰傳真 113年3月9日

吳偉國今年40歲，海洋大學資訊工程系畢業之後，曾經在竹科擔任軟體工程師，年薪超過200萬元；2017年回到家鄉金門築夢，擔任議員助理，投入社區營造；3年前接下「金門」製片工作，參與拍攝2年。現在身兼民宿老闆。

吳偉國說，入圍奧斯卡這件事「一直很不真實」，他的生涯從軟體工程師，後來回鄉轉換跑道，參與政治工作；第一次擔任製片、參與影片拍攝就入圍奧斯卡，他提到友人笑說：「這是很多人一生夢想。沒想到我就這樣入圍。」

吳偉國表示，拍攝過程中，認同江松長的理念「金門當作起點，把台灣的故事講給國際聽」。

他說，近年很多人常把金門與對岸的廈門對比，羨慕廈門的繁榮；但這部短片拍出了金門的人文與歷史樣貌，他認為這部片的意義在於，刺激人們反思「我們不用盲目成為別人的樣子」。

吳偉國為江松長穿針引線，介紹金門當地值得探訪的人事物。陳彥霖則用鏡頭，拍出了主視覺海報上，令觀眾驚艷的畫面：陷在沙灘上的坦克車，砲管對應著遠方的日照，彷彿朝向海的另一頭開火。

29歲的陳彥霖本來是個婚禮攝影師，他說：「在金門做什麼都比較斜槓一點。」金門大學資訊工程系夜間部畢業，從事攝影工作全憑興趣，攝影技巧全是利用課餘時間，看著網路、Youtube影片自學。

陳彥霖口中的「斜槓」在於，他一路從婚禮攝影、商業廣告，從平面兼拍影片，一直拍到入圍奧斯卡的紀錄短片。在金門出生長大的陳彥霖，直呼奧斯卡根本超出他的想像，「一開始連驚喜的感覺都不知道，後來網路一直報，才知道事情好像很大條」。

在江松長的指導下，陳彥霖為了拍出日照與坦克車的畫面，從日出之前就守在現場，花了一兩個小時才拍到導演想要的感覺。觀眾的角度看來以為是日落，其實是剛剛升起的太陽。（編輯：馮昭）1130309