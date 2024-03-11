「金門」導演江松長攜手同性伴侶 走奧斯卡紅毯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）台灣導演江松長以紀錄短片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，今天身穿台灣設計師詹朴（Apu Jan）西裝，與同性伴侶歐子凌一起走紅毯。

江松長與歐子凌（Daniel Ostling）目前定居台灣，兩人2019年結婚，當年台灣通過同性婚姻合法化。歐子凌是國際知名的劇場舞台設計師，同時是台灣大學戲劇系副教授。

江松長作品「金門」片長約20分鐘，影片一方面聚焦金門的日常生活場景，帶出兩岸的歷史糾葛，同時對照他自身台灣出生、美國求學和曾在中國工作經驗，隱喻他在美中台三地，尋找認同和自我定位的矛盾情感。

江松長日前接受中央社訪問表示，如果有機會站上頒獎台，希望向國際觀眾介紹台灣。他說，這部片「從金門出發、說台灣的故事」，分享台灣人的心情。

奧斯卡最佳紀錄短片共有5部作品進入決選名單，包括「金門」及另一部台裔美籍導演王湘聖的作品「奶奶跟外婆」。得主由近萬名的奧斯卡會員投票選出。（編輯：何宏儒）1130311

視納華仁（CNEX）出品的紀錄短片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，執行長陳玲珍（左）與董事長蔣顯斌一起踏上奧斯卡紅毯。（CNEX提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年3月11日