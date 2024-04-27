劍青檢改舉辦打詐研討會 籲先強化監理遏止亂象

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）劍青檢改今天表示，昨天舉辦打詐實務研討會，直指相關部會行政治理不彰，導致司法打詐負擔過重。應邀出席的法務部官員肯定檢警打詐決心，並將持續積極推動相關法制增修。

檢察官改革團體劍青檢改昨天舉辦研討會，針對虛擬貨幣、人頭門號、網路廣告等詐騙工具與亂象，直言金管會、數發部、通傳會等部門行政效能不彰，已讓司法案件暴增，要求強化監理，並增修法院組織法及科技偵查法。

劍青檢改今天發布新聞稿指出，研討會由最高檢察署、經濟刑法學會共同舉辦，邀集民進黨立委郭國文、鍾佳濱，國民黨立委吳宗憲，台灣民眾黨立委黃國昌擔任評論人。

新聞稿指出，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、調查局長王俊力、行政院打擊詐欺辦公室主任李憲明等人參與聆聽，現場近百名司法人員、學界人士與會。

台北地檢署檢察官林達指出，人頭帳戶、電信門號濫發，第三方支付和虛擬貨幣的行政管理怠惰，均由司法檢警事後追緝，導致工作負擔太大，是詐騙無法減少的主因，且即使破獲詐騙機房，也因M化車（M化偵查網路行動電話定位系統）缺乏法制判決無罪。

北檢檢察官蕭永昌說，各地檢署詐欺案件量暴增，必須增加檢察輔佐人力。南投地檢署檢察官張姿倩說，詐騙集團以類似M化車的「偽基站」，竊取電信資訊並發送簡訊或釣魚連結，檢警卻沒有對等的因應方式。

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北檢檢察官姜長志說，金管會須提出具體分級管理方法，強化監理措施；北檢檢察官洪敏超指出，從商業登記、稅籍登記入手，必須明確定義個人幣商，以便納入管理。

新聞稿指出，吳宗憲、黃國昌、鍾佳濱現場支持檢察官的建言，並贊同劍青檢改提出先完善行政管理的主張，法務部參加官員也肯定司法檢警對於打詐的關心和決心，並將會積極推動相關法制增修。（編輯：李錫璋）1130427