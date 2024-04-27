嘉縣國小師質疑代理教師舞弊拍個資 被判刑4月

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）林姓女子111年擔任嘉義縣某國小總務主任時，因質疑校方甄選代理教師舞弊，拍照蒐集甄選人個資被提告，嘉院認為林女已侵害他人個資自主權，判處4個月徒刑。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，林女於111年7月間，為嘉義縣鹿草鄉某國小的教師兼總務主任，於同年7月26日上午進入學校行政辦公室內，持手機拍攝吳姓女代理教師報名111年度代理教師徵選的個人資料。

另外，林女又於111年9月9日上午在行政辦公室，因一時氣憤，撕毀吳姓女代理教師桌上的巡堂紀錄表；林女於同年10月1日上午在學校中廊，因與吳女發生爭執，且被吳女持手機錄影，以右腳踢擊吳女左腳膝蓋受傷。

在校擔任午餐執秘兼出納的吳女，則對林女提出違反個人資料保護法、傷害等罪嫌告訴，嘉義地檢署依法起訴。

嘉義地方法院表示，林女否認違反個人資料保護法，並辯稱，當時擔任總務主任，因外界有質疑校方教師甄試公平性，拍攝文件是為了自保，且為維護其他報名教師工作權，並督促校方用人選才的公平性。

嘉義地院指出，林女未經當事人同意，擅自蒐集當事人個資，已侵害當事人個人資料自主權。林女雖以質疑學校代理教師徵選公平性，而拍攝文件存證，但只是林女主觀上「懷疑」、「猜測」，且拍攝當天下午才進行代理教師徵選考試，林女的說詞無正當合理。

嘉義地院表示，林女供稱，學校111年度代理教師徵選中，第1次招考時，有其他具有教師證的教師報考，卻無人錄取，直到第2次招考時，未持有教師證的吳女，卻能錄取，因此認為學校代理教師徵選程序有舞弊情形。

嘉義地院指出，依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法規定，是否聘任代理教師，法律明文授予校長裁量權（最終決定權），且非必具有合格教師證者才能獲選。

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因此，林女違反個人資料保護法，判處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日；又涉及毀損他人物品罪、傷害罪，應執行拘役35日，如易科罰金，以1000元折算1日。

嘉義縣鹿草鄉某國小蔡姓校長表示，林女去年已轉任其他國小擔任教師，吳女自110年起擔任學校的代理教師至今，原本擔任學校午餐執秘兼出納，後來呈報嘉義縣教育處同意吳女擔任學校的教導主任。（編輯：謝雅竹）1130427