光合作用釋氧教甄試題 北市挨批用錯誤答案計分

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙質疑，台北市在113學年度公立國民小學教師聯合甄選初試上，以錯誤答案計分。教育局今天指出，尊重命題老師專業，維持原答案。

黃湘仙在臉書（Facebook）表示，台北市教師甄試初試題目，其中1題「植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者」，選項有二氧化碳、水、葡萄糖、空氣中的氧等4選項。

教育局公布答案為二氧化碳，本身是生物老師的黃湘仙表示，答案是「水」，批評教育局提供錯誤的答案，且考生申請釋義後教育局仍堅持用錯的答案計分、不給任何題目說明，考生就因這題以0.5分與複試失之交臂。

黃湘仙質疑「審題把關在哪啊？釋義完的委員會有討論嗎」，教育局應出來面對，並認為教育局此番作為只會讓年輕人越來越少投入教育行列。

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對此，教育局表示，依據教甄簡章，應考人對於初試選擇題公告答案有疑義，可於指定期間內填試題疑義申請表，並提出試題疑義敘明有疑義的類科、題號、建議答案及聯絡電話，以電子郵件方式提出試題疑義申請。

教育局指出，此爭議題應試人數共103人，當中51人正確、52人答錯，有5人提出試題疑義，教育局依循程序移請試題命題教授重新評估，經教授根據其學術專業審視考生所提的申請釋疑資料，決定此題維持原答案，教育局尊重教授專業。（編輯：戴光育）1130601