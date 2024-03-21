特教師不足代理偏高 教部從增獎學金和公費著手

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（中央社記者陳至中台北21日電）台北市日前發生特教生毆打教師事件，立委關注特教師儲備量不足，縣市特教師資合格率偏低、代理比率偏高。教育部今天說，會從增加獎學金，及鼓勵縣市提報公費特教師名額著手。

教育部次長林騰蛟列席立法院教育及文化委員會報告「落實特殊教育法配套措施及普特融合教育實施概況」，朝野多名立委提到，近年推動融合教育，讓身心障礙程度較低的學生在普通班級上課，政策立意良好，但隨著社會變遷，特教生人數增加，使特教人力捉襟見肘。

中國國民黨籍立委柯志恩質詢時指出，根據民國112年度的特教統計年報，特教師資合格率平均為79%，各縣市落差很大，六都的合格率較高，但有些縣市不到6成。

民主進步黨籍立委張雅琳也提到，目前儲備教師（指有教師資格但未任教）中，有特教專長的不到2成，難以滿足需求，「現場非常吃緊，後面儲備又不足」，呼籲教育部要盡可能增加誘因，鼓勵年輕學子投入特教師資培育。

對此，林騰蛟坦承，近年特教師培招生率「還有再成長空間」，將透過師培獎學金增加誘因。同時也持續讓各縣市提報特教公費生名額，公費生在學期間就可獲得補助，畢業後能立即投入教育現場。

另外，國民黨立委葉元之質詢時提到，目前高中以下正式編制的特教師中，有38%是代理教師，正式教師的比率偏低。林騰蛟則解釋，38%應是舊的數字，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後各縣市教師甄試名額增加，代理比率已降到20%左右。

林騰蛟也強調，將分4年逐年增加月薪制特教助理人員，每年增400人（4年增1600人），作為特教師的輔助人力，提供身心障礙學生更周全的支持服務。

多名立委提及，特教助理員起薪約新台幣3.1萬元，薪資偏低難以吸引優秀人才。林騰蛟表示，會依服務時數逐步調整薪資，最多可達3.7萬餘元。（編輯：管中維）1130321