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立委指有特教師沒調薪4% 教部：最遲3月底可領

2024/3/21 13:50
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（中央社記者陳至中台北21日電）軍公教今年調薪4%，但民進黨立委范雲今天說，有部分特殊教育教師反映，至今薪資未調整。教育部表示，應是專案補助的人力，最遲3月底前可以領到。

教育部次長林騰蛟列席立法院教育及文化委員會報告「落實特殊教育法配套措施及普特融合教育實施概況」。范雲質詢時表示，各界關注特教師的薪資待遇和工作環境，但她卻收到陳情，反映今年軍公教調薪4%，有人的薪資卻沒調整到。

范雲表示，教師今年2月曾向教育部陳情，但至今沒有下文，對照其他處室的專案助理都早已調薪，國教署只回應在簽辦中，遲遲沒有下文。

對此，教育部國教署長彭富源表示，范雲提及的包括特教代理教師與專案助理等身分，代理教師去年就形成調薪制度；助理則有編制內、編制外等情況，如果是專案補助的助理，要再瞭解核定的情況，最遲3月底前可領到調整的薪資。

范雲表示，這雖然是1件小事，但教育部應尊重勞工權益，該加的薪就要讓人領到，避免有教師變成學校內的次等公民。（編輯：管中維）1130321

#立法院教育及文化委員會
#林騰蛟
#軍公教
#教育部
#范雲
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