人事總處：軍公教調薪絕無黑箱 未來研議法制化

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（中央社記者賴于榛台北21日電）全國教師工會總聯合會今天批評軍公教調薪黑箱，行政院人事總處表示，軍公教員工調薪已建立制度化調整機制，並綜合考量財經指標及政府財政等相關因素，並無黑箱調薪，且將研議調薪機制法制化。

全國教師工會總聯合會今天透過新聞稿批評軍公教調薪未法制化，質疑政府「捍衛威權、故步自封，黑箱調薪永遠不變」。

人事總處則發出新聞稿表示，軍公教員工調薪，是由全體納稅人支付，這和民間企業調薪由企業自行負擔完全不同，目前軍公教員工調薪已建立制度化調整機制，並綜合考量財經指標及政府財政等相關因素，編列年度預算爭取立法院同意，並無黑箱調薪。

人事總處說，政府擔任國庫管理者的角色，必須就經濟發展、民生所需及財政負擔等因素綜合審慎評估，以對全體納稅人負責，因此調薪與否，除落實照顧軍公教員工的經濟生活安全外，亦應就國家整體發展作通盤考量。

人事總處表示，今年3月列席立法院業務報告時也回應立法委員質詢，未來將朝軍公教調薪機制法制化方向規劃。（編輯：楊蘭軒）1130321