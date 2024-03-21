更多編輯台推薦新聞：
水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？
兩岸

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣
科技

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

人事總處：軍公教調薪絕無黑箱 未來研議法制化

2024/3/21 15:26（3/21 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）全國教師工會總聯合會今天批評軍公教調薪黑箱，行政院人事總處表示，軍公教員工調薪已建立制度化調整機制，並綜合考量財經指標及政府財政等相關因素，並無黑箱調薪，且將研議調薪機制法制化。

全國教師工會總聯合會今天透過新聞稿批評軍公教調薪未法制化，質疑政府「捍衛威權、故步自封，黑箱調薪永遠不變」。

人事總處則發出新聞稿表示，軍公教員工調薪，是由全體納稅人支付，這和民間企業調薪由企業自行負擔完全不同，目前軍公教員工調薪已建立制度化調整機制，並綜合考量財經指標及政府財政等相關因素，編列年度預算爭取立法院同意，並無黑箱調薪。

人事總處說，政府擔任國庫管理者的角色，必須就經濟發展、民生所需及財政負擔等因素綜合審慎評估，以對全體納稅人負責，因此調薪與否，除落實照顧軍公教員工的經濟生活安全外，亦應就國家整體發展作通盤考量。

人事總處表示，今年3月列席立法院業務報告時也回應立法委員質詢，未來將朝軍公教調薪機制法制化方向規劃。（編輯：楊蘭軒）1130321

#人事總處
#軍公教
#立法院
#全國教師工會總聯合會
#行政院
#調薪
延伸閱讀
軍公教月退休金調高4% 4/1起發放調增金額首梯655名一年義務役男 117人簽下去當職業軍人政院提修法 軍人悔過期間不計入役期與年資國小教甄名額增逾1倍 代理教師拚考正職為何學校反缺人？
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.193