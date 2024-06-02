北市教甄自然科題目爭議 教育局更正答案為送分

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市國小教甄自然科初試一題目引發爭議，教育局昨天晚間緊急召開甄選委員會討論，在今天公布答案為送分，備取名次因此受影響的考生將採增額錄取，遞補時也會提供諮詢服務。

台北市教育局今天公告，有關特定試題答案爭議一事，經徵詢原命題教授及多方領域專家學者意見，並召開專案教師甄選委員會重新鑑定後，決議此題具「題幹意義未清晰界定問題」性質，故應更正試題疑義結果為送分。

教育局指出，試題答案更正後，委員會評估對原正取考生名單沒有任何影響，但原備取名次會有異動，所以為保障受影響考生權益，後續在此考科實際遞補備取考生時，將採增額錄取方式辦理，錄取原備取名次的考生及送分後名次上升的考生。

教育局表示，備取考生複試報名預計明天下午8時起受理，對於受影響考生，將規劃提供諮詢服務，持續維護遞補應試相關權益。

台北市113學年度公立國小教師聯合甄選的自然科初試試題中，有一選擇題為「植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者」，選項包含二氧化碳、水、葡萄糖及空氣中的氧，教育局公告正確答案為二氧化碳，引發爭議。

教育局昨天表示，考生提出疑義後，經命題教授根據其學術專業審視，決定此題維持原答案。不過，教育局晚間改口，考量涉及考生權益及錄取情形異動，正緊急召開委員會議，將積極朝向考生權益保障方面進行妥善研商。（編輯：黃世雅）1130602