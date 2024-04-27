詐騙集團冒充社福機構員工 救助協會籲勿受騙

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）詐騙猖獗，近日傳出詐騙集團鎖定弱勢族群要騙取個資，中華基督教救助協會指出，有詐騙集團以冒充員工的手法，利用社群軟體針對弱勢族群進行詐騙，呼籲大眾提高警覺。

中華基督教救助協會近日發布新聞稿指出，近日發現有詐騙集團以冒充該會員工的手法，針對弱勢族群進行詐騙，這些不法之徒透過Facebook、LINE等社群私訊，以及在醫院候診區接觸社會福利需求者，以提供每月新台幣5000元至2萬元不等的補助金為餌，詐取民眾的身分證、銀行帳戶，及提款卡等敏感個資。

救助協會社服部部長張怡玫表示，不法人士冒充救助協會員工，利用弱勢家庭的無助心態，騙取個資和帳戶訊息，由於這些家庭可能長期經濟困難，急需資金以緩解生活壓力，因此容易落入詐騙圈套，一旦個人資料被濫用，即可能涉入金融犯罪、詐騙等非法活動。

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救助協會嚴正聲明，該會絕不會在醫院或其他公共場所主動向需求者推銷服務，也不會透過社群平台如Facebook或LINE等代理申請救助資源，如民眾需要申請1919食物銀行、1919陪讀計畫或1919急難家庭救助等服務，直接透過協會的官方服務信箱support@ccra.org.tw或撥打免費專線0800-20-1919。

救助協會也指出，已在第一時間通報防詐騙專線165，並報警備案，未來將持續與警方等相關執法機構緊密合作，追蹤並打擊詐騙行為。同時也呼籲民眾保持高度警覺，避免成為詐騙的受害者。（編輯：陳政偉）1130427