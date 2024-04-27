民進黨譴責藍白封殺國會改革法案 與正確價值對立

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（中央社記者溫貴香台北27日電）立法院昨天院會，民進黨所提國會改革法案遭國民黨封殺，民進黨今天提醒藍白兩黨，歷史會為這次表決記上一筆，在立法院的公報上，國民黨的反對，以及民眾黨的沉默，皆是站在正確價值的對立面，用再大的咆哮聲也無法掩蓋錯誤立場。

立法院昨天院會，民進黨所提的兩案國會改革「反性騷擾條款」以及「反秘密會議洩密條款」皆遭國民黨以多數封殺，民進黨嚴厲譴責國民黨反民主、反改革的作為。

民進黨指出，在表決過程中，社會大眾再一次看到民眾黨8席立委集體拒絕投票，甚至民眾黨團總召黃國昌以怒罵、嘶吼的方式對待民進黨提案立委范雲。

民進黨認為，民眾黨如此行徑令人難以理解，此舉無異於選擇性國會改革，背棄價值，淪為國民黨在立法院的附庸，令人遺憾。

民進黨表示，對性別平等的保護、對國家機密的保護，應該是立法院運作的基本原則，也應該是各黨派共同維護的價值。然而藍白兩黨竟聯手合作封殺，發言顛三倒四，集體歇斯底里。試問國民黨及民眾黨立委，封殺改革法案，難道不是變相支持洩漏國家機密、支持立法院性騷擾。

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民進黨強調，對於反性騷擾條款保持沉默，就是成為性騷擾加害人的幫凶；對反洩密條款沉默，就是成為洩漏國家機密的共犯。國民黨、民眾黨嘴巴上不斷高呼國會改革，實際行為卻是一再抵制、封殺民進黨的改革法案，證明藍白口中的改革就是欺騙社會大眾的謊言，用鴨霸擴權手段將立法院打造成反民主的一言堂、政治分贓的交換場，才是藍白攜手合作背後真正的野心。

民進黨提醒國民黨、民眾黨兩黨，歷史會為這次的表決記上一筆，在立法院的公報上，國民黨的反對，以及民眾黨的沉默，皆是站在正確價值的對立面，用再大的咆哮聲也無法掩蓋錯誤立場。（編輯：郭無患）1130427