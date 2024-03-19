金融業化身綠房東團購綠電 授信推動產業轉型

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（中央社記者蘇思云、謝方娪台北19日電）第2屆2050淨零城市展今天開展，富邦金、國泰金、中信金都響應參與，其中，國泰人壽展現「綠房東」成果，透過團購方式、助租客更輕鬆取得綠電，預計今年將有35棟大樓提供再生能源。

富邦金控、國泰金控、中信金控等多家金控，今天都受邀參與第2屆2050淨零城市展的「綠色金融區」，國泰產險總經理陳萬祥今天現場代表受訪表示，這是金融業首次受邀參展，也代表金融業在淨零城市中扮演重要角色。

陳萬祥指出，國泰集團長期關注氣候變遷議題，這次參展包含「綠色房東」跟「綠色金融」2大亮點。第一，淨零轉型過程中最重要的就是RE100，因申請綠電過程較複雜，國壽做為全台最大房東，透過房東角色團購綠電、讓流程更簡單，並根據房客對RE100各階段目標來做分配。

國泰金提到，國泰人壽預計2024年將有35棟大樓提供再生能源，全年可導入約3000萬度電，2025年提供再生能源大樓將增加到50棟以上，提供100家以上的企業戶使用。

第二是綠色金融，透過綠色保險、綠色存款、綠色授信、永續連結貸款等綠色金融商品，協助跨領域產業進行永續轉型。

陳萬祥舉例，國泰產險是台灣首家主辦離岸風電保險保障的產險公司，國泰世華銀行也承辦菲律賓金融市場首筆永續連結貸款，除了提供資金支持授信戶進行綠色轉型外，更提供利率減碼的誘因，鼓勵客戶提升永續表現，截至去年底，海內外永續授信餘額逾新台幣600億元。

中信金也展出旗下子公司中信銀、台灣人壽專利企業永續方案、金融科技應用等亮點成果。

中信銀去年起跟工研院等機構策略合作，輔導供應鏈轉型，籌組多個地面型、水面型、漁電共生等大型太陽能專案融資，截至去年底離岸風電專案融資聯貸案主辦金額逾4100億元。台灣人壽則從2014年開始投資太陽能發電廠，截至去年底共有18件再生能源相關投融資。

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響應淨零，富邦金控旗下子公司富邦人壽及富邦產險分別以「河川廢棄物快篩調查計畫」，以及國內保險業首家推出的「綠能損防紅外線空拍機太陽能板檢測服務」為參展主軸。

富邦金提到，展覽空間設計採用原木材製程，降低繁複的加工與裁切工程，以利100%回收再利用，展區背板以瓦楞紙噴墨輸出取代不可分解的材質，並將過去布展裝置物重覆利用，希望以企業力量響應環境永續目標。（編輯：張若瑤）1130319