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列車長規避酒測 高鐵：已對失職人員提報懲處

2024/4/27 11:05（4/27 11:27 更新）
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圖為高鐵。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）有民眾指出台灣高鐵有列車長規避酒測，對此，台灣高鐵證實有接獲檢舉並調查屬實，內部已對相關失職人員提報懲處，現正依公司獎懲程序作業。

根據規定，台灣高鐵行車人員包含駕駛、列車長、服勤員在執勤前都要接受酒測且零檢出。

有民眾向媒體爆料有列車長規避酒測，對此，台灣高鐵證實有接獲內部舉報，經立即調查且屬實，某員工於服勤前意圖規避酒測，且負責監督調派員亦未盡當負之責。

台灣高鐵強調，針對此重大違紀事件，內部已對相關失職人員提報懲處，現正依公司獎懲程序作業。

台灣高鐵說，行車人員在勤務前均須完成酒測，酒測值為零始可領用勤務裝備並執勤，一旦發現酒測值異常，系統會自動告警，亦將立即取消該員勤務並調查緣由（請該員說明）。

台灣高鐵說，未來除將持續加強現場查核，落實勤前酒測外，也將通盤檢視作業流程，杜絕類案發生。

台灣高鐵強調，收到相關訊息以來，即循勿枉勿縱原則及公司程序積極調查處理，以確保工作紀律及營運安全。（編輯：陳政偉）1130427

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