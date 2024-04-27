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寶林茶室食物中毒案增1死累計3死 葉克膜搶命無效不治
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利用高鐵運毒還就近租屋 台中男在站前栽了

2024/4/27 11:42（4/27 12:26 更新）
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50歲曾姓男子涉嫌販毒，在台中烏日區高鐵站附近租屋，方便搭乘高鐵運毒，更挑選尖峰時刻面交，躲避警方查緝，警方日前在高鐵站前將他逮捕，並起獲相關贓證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月27日
50歲曾姓男子涉嫌販毒，在台中烏日區高鐵站附近租屋，方便搭乘高鐵運毒，更挑選尖峰時刻面交，躲避警方查緝，警方日前在高鐵站前將他逮捕，並起獲相關贓證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）50歲曾姓男子涉嫌販毒，他在烏日區高鐵站附近租屋，方便搭乘高鐵運毒，更挑選尖峰時刻面交，躲避警方查緝，警方日前持搜索票在高鐵站前將他逮捕，3月底依法被提起公訴。

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊今天發布新聞稿表示，去年8月偵辦販毒案向上溯源，發現50歲曾男涉有重嫌，成立專案小組並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方調查，曾男本居住在霧峰區，平日以販毒為生，日前見毒品市場龐大，有利可圖，為方便搭乘高鐵運毒，到烏日區高鐵站附近租屋居住，當藥腳要購買毒品時，他會直接搭乘高鐵南北運毒。

警方指出，曾男還打出「打造快遞神話」的招牌，號稱服務快速，曾男十分狡猾，均刻意挑選尖峰時段、人潮擁擠的時候，搭高鐵面交，企圖規避警方查緝。

警方蒐證完備後，當曾男再次搭乘高鐵運毒時，持台中地方法院核發的搜索票，在高鐵站前將他拘捕到案並前往住處搜索，查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、毒品咖啡包、卡西酮粉末、第三級毒品愷他命等贓證物。

案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，於今年3月底依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。（編輯：謝雅竹）1130427

#台中市
#販毒
#高鐵
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